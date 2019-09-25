Белорус выиграл золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике 1 25.09.2019, 19:22

Евгений Тихонцов

Евгений Тихонцов в двоеборье показал результат 398 кг (180+218).

Белорус Евгений Тихонцов, выступающий в весовой категории 102 кг, занял первое место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, передает pressball.by.

Тихонцов в двоеборье показал результат 398 кг (180+218). Серебро выиграл южнокореец Ин Юнсун (397 кг, 181+216), бронзу завоевал иранец Мохаммад Реза Барари (394 кг, 175+219).

Другой представитель Беларуси Андрей Орленок стал девятым (375 кг, 175+200).