Белорус выиграл золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Белорус выиграл золото на чемпионате мира по тяжелой атлетике1
- 25.09.2019, 19:22
Евгений Тихонцов в двоеборье показал результат 398 кг (180+218).
Белорус Евгений Тихонцов, выступающий в весовой категории 102 кг, занял первое место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе, передает pressball.by.
Тихонцов в двоеборье показал результат 398 кг (180+218). Серебро выиграл южнокореец Ин Юнсун (397 кг, 181+216), бронзу завоевал иранец Мохаммад Реза Барари (394 кг, 175+219).
Другой представитель Беларуси Андрей Орленок стал девятым (375 кг, 175+200).