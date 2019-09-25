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Зеленский позвал Норвегию добывать газ в Украине

  • 25.09.2019, 19:50
Зеленский позвал Норвегию добывать газ в Украине
Владимир Зеленский и Эрна Солберг

Президент Украины провел встречу с премьер-министром Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил норвежский бизнес участвовать в добыче газа в Украине. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг на полях Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает nv.ua со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства.

«Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это — геополитический вопрос», — сказал президент Украины.

Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах.

Дополнительно стороны обсудили развитие альтернативной энергетики.


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