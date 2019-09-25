Активистка из Барановичей: Мы должны защищать наших детей 1 25.09.2019, 20:01

Почему суд над Дмитрием Полиенко планируют провести в закрытом режиме?

Анжела Камбалова, участница инициативной группы по сбору подписей за активистку «Европейской Беларуси» Ольгу Николайчик, рассказала пресс-службе гражданской кампании, почему пришла на пикет солидарности, который состоялся сегодня утром:

- Я не могла не приехать сегодня, хоть я и из Барановичей. Потому, что сегодня судят Дмитрия Полиенко - молодого беларуса, патриота. Для меня же он – как сын, как дитя. Уцепились за одно дитя и хотят его замучить. Это такой нонсенс! Особенно «разжигание вражды» – это настолько противозаконно, я даже не знаю, как это объяснить. Это просто геноцид белорусского народа, потому, что истребляют самых лучших, самых отважных, самых молодых. И потому «суд» сделали закрытым, чтобы люди не видели той туфты, которую они там будут размазывать. Ну с чего там делать тот «суд»? За граффити, человека хотят посадить на 10 лет? Это ужас! И потому я не могла не приехать. Мы должны защищать своих детей, как иначе?