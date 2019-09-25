Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии 1 25.09.2019, 20:15

Члены Ливийской национальной армии (Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters)

В Ливию прибыли около 100 российских наемников для участия в наступлении Хафтара на Триполи.

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Среди собеседников агентства — чиновники из Ливии и стран Запада. По их данным, в начале сентября на передовую базу прибыли около 100 наемников, отмечает агентство, передает РБК.

По данным ливийских и западных чиновников, они прибыли для участия в наступлении сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на Триполи. Их приезд совпал с усилением авиаударов силами фельдмаршала, которые находятся на окраинах ливийской столицы с начала апреля. Один из командиров наемников (его имя не приводится) подтвердил агентству, что россияне участвуют в боях в Ливии, и отметил, что некоторые из них погибли в ходе столкновений.