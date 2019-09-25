Ученые нашли древнейшего предка человека 25.09.2019, 20:42

Революционное открытие сделал профессор антропологии Университета Торонто Дэвид Бегун.

Профессор антропологии Университета Торонто Дэвид Бегун обнаружил останки древнего человека рудапитека, который жил 10 миллионов лет назад, передает techno.znaj.ua.

Обезьяна, по словам ученых, на протяжении всей жизни передвигалась на двух ногах. Благодаря анализу зубов и челюсти удалось выяснить, что рудапитек - древний предок человека. Этот вид больше всего подходит под описание современного человека.

Ранее ученым приходилось лишь предпологать, что рудапитеки передвигались на своих двух, но благодаря найденным Дэвидом Бегуном костям это удалось доказать точно. В университете использовали революционные технологии моделирования чтобы воссоздать скелет обезьяны и изучить его строение.