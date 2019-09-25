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Тысячи болельщиков собрались на стадионе в Бресте на неокласико

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  • 25.09.2019, 20:47
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Тысячи болельщиков собрались на стадионе в Бресте на неокласико

Матч «Динамо-Брест» — БАТЭ начался в 20:45.

В 20.45 на ОСК «Брестский» начался матч между брестскими динамовцами и борисовским БАТЭ, который может решится судьба чемпионства. Понаблюдать за противостоянием лидеров белорусского футбола собрались тысячи болельщиков, передает tut.by.

Билеты на игру распродали за несколько часов. За белорусским неокласико будет наблюдать с трибун свыше 10 тысяч человек.

Праздник футбола в Бресте открыла предматчевая программа. В гостевой зоне традиционно прошли конкурсы, работали игровые и фото площадки, а также прошла автограф-сессия с Романом Юзепчуком.


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