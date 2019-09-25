Лидеры демократов прокомментировали расшифровку разговора Трампа и Зеленского 25.09.2019, 21:00

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Нэнси Пелоси отвечает на вопросы журналистов

Грозит ли президенту США импичмент?

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная Белым домом расшифровка июльского телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским подтверждает необходимость расследования по импичменту в отношении Трампа, передает «Голос Америки».

«Обнародование расшифровки этого звонка Белым домом подтверждает, что президент совершал действия, которые подрывают честность наших выборов, достоинство занимаемой им должности и нашу национальную безопасность», – заявила Пелоси.

Тем временем глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в среду заявил, что содержание разговора оказалось еще более недопустимым, чем ожидалось. По словам Шиффа, слова Трампа звучат как угроза со стороны мафии.

Напомним, что президент попросил украинского лидера провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется в президенты от Демократической партии.