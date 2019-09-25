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Лидеры демократов прокомментировали расшифровку разговора Трампа и Зеленского

  • 25.09.2019, 21:00
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Лидеры демократов прокомментировали расшифровку разговора Трампа и Зеленского
Нэнси Пелоси отвечает на вопросы журналистов

Грозит ли президенту США импичмент?

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная Белым домом расшифровка июльского телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским подтверждает необходимость расследования по импичменту в отношении Трампа, передает «Голос Америки».

«Обнародование расшифровки этого звонка Белым домом подтверждает, что президент совершал действия, которые подрывают честность наших выборов, достоинство занимаемой им должности и нашу национальную безопасность», – заявила Пелоси.

Тем временем глава Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф в среду заявил, что содержание разговора оказалось еще более недопустимым, чем ожидалось. По словам Шиффа, слова Трампа звучат как угроза со стороны мафии.

Напомним, что президент попросил украинского лидера провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется в президенты от Демократической партии.


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