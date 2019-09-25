Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать новое правительство 25.09.2019, 21:25

Реувен Ривлин

В случае провала Нетаньяху в Израиле могут состояться третьи выборы в течение года.

Президент Израиля Реувен Ривлин выдал Биньямину Нетаньяху мандат на формирование нового правительства.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на AFP.

Отмечается, что в случае провала Нетаньяху президент вряд ли перепоручит главе блока Кахоль Лаван Бени Ганцу формирование правительства, что может подготовить почву для третьих выборов в течение года.

Напомним, внеочередные выборы в Кнессет состоялись второй раз за 2019 год. По итогам выборов в апреле Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство, ему не хватило одного голоса.

На выборах в сентябре 2019 года партия Нетаньяху также не получила большинства в парламенте.

По данным ЦИК Израиля, оппозиционный блок Кахоль Лаван набрал 33 мандата, партия Нетаньяху Ликуд — 32.