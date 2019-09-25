Масштабная спецоперация в Закарпатье: 600 спецназовцев прибыли на самолете 25.09.2019, 22:03

Иллюстрационное фото

Они проводят многочисленные обыски.

На Закарпатье спецназовцы проводят масштабные обыски. В мероприятиях принимают участие около 600 спецназовцев, которых самолетом специально доставили в регион самолетом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местный правозащитник Роман Келемен в Фейсбуке

Также эту информацию подтвердил "Украинской правде" источник в Национальной полиции.

По словам правозащитника, многочисленные обыски проходят в Ужгороде и Мукачево "у разных людей", а в Хусте правоохранители оцепили городской совет и пропускают в здание по удостоверениях.

Он добавил, что согласно слухам, обыски проводят в рамках расследования дела о покушении на жизнь начальника Управления защиты экономики (УЗЭ) Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива.

"В Закарпатье прилетели спецназовцы самолетом и вертолетом. В операции задействованы 600 спецназовцев", — отметил правозащитник.

Келемен в комментарии "УП" пояснил, что данные сведения получил от своих коллег, которые присутствуют на следственных мероприятиях.

Между тем, экс-нардеп Виктор Балога подтвердил журналистам, что к его брату должны были прийти с обысками, но по состоянию 15.30 их еще не было.

"Все в порядке. Якобы собирались (проводить обыски — ред). Утром звонил брат, собирались. Но не было обысков никаких. Предупреждали, но обысков не произошло. Обыски (в области, — ред.) проходят. Но к нему не дошли", — сказал Балога.

Глава пресс-службы Закарпатской ОГА заверил, что ничего чрезвычайного не происходит, но об спецоперации они сами узнали из СМИ. Никаких официальных сообщений в облгосадминистрацию не поступало.

Тем временем пресс-служба Нацполции сообщает в Facebook, что на Закарпатье силовики задержали организатора и исполнителя покушения на начальника УЗЭ Иванкива.

"Совместными действиями ДВБ, бойцов корда и полиции особого назначения, оперативников ДЗЭ, следственных ГСУ задержаны главные фигуранты преступления", — говорится в сообщении.

По данным полиции, оперативно-розыскные мероприятия проводились на Закарпатье с целью установить заказчика преступления, организаторов и исполнителей, а также их коррумпированную связь "с чиновниками разных ветвей власти и криминальным элементом региона".

Напомним, 11 июля в Ужгороде преступники обстреляли легковой автомобиль, в котором ехал начальник Управления защиты экономики в Закарпатской области Андрей Иванкив. Он чудом остался жив.