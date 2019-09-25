Зеленский на встрече с Трампом прокомментировал их скандальный разговор 8 25.09.2019, 22:16

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Владимир Зеленский

Президент Украины отрицает, что Трамп оказывал на него давление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лучше встречаться лично перед телекамерами, чем разговаривать по телефону.

Об это он сказал во время встречи с президентом Дональдом Трампом, комментируя скандал вокруг его телефонного разговора с главой Белого дома, передает nv.ua со ссылкой на CNN.

«Лучше быть на телевидении, чем по телефону», — сказал он.

Также Зеленский назвал разговор с Трампом нормальным, отметив, что они «говорили о многих вещах».

Президент Украины отрицает, что Трамп оказывал на него давление.