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В Минске провели акцию против пластиковых пакетов

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  • 25.09.2019, 22:34
В Минске провели акцию против пластиковых пакетов
Иллюстрационное фото

Белорусы поддержали шведскую школьницу Грету Турнберг.

По всему миру проходят массовые пикеты против изменения климата. Их инициатор шведская школьница Грета Турнберг даже выступала в ООН. Белорусы присоединились к международной акции. Инициатива «Покед пакет» сегодня провела пикет в Минске, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, передает «Белсат».

«Большинство мусора – это одноразовая посуда, одноразовые вещи, которые не перерабатываются. Переработка для них не выход. Единственное решение – отказ или сокращение их использования», – говорит специалист Центра экологических решений Мария Сума.


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