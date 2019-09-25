В Минске провели акцию против пластиковых пакетов 3 25.09.2019, 22:34

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Белорусы поддержали шведскую школьницу Грету Турнберг.

По всему миру проходят массовые пикеты против изменения климата. Их инициатор шведская школьница Грета Турнберг даже выступала в ООН. Белорусы присоединились к международной акции. Инициатива «Покед пакет» сегодня провела пикет в Минске, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам, передает «Белсат».

«Большинство мусора – это одноразовая посуда, одноразовые вещи, которые не перерабатываются. Переработка для них не выход. Единственное решение – отказ или сокращение их использования», – говорит специалист Центра экологических решений Мария Сума.