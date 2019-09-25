Брестское «Динамо» и БАТЭ поделили очки в матче года 25.09.2019, 22:49

Брестчане продолжают лидировать в чемпионате Беларуси.

В перенесенном матче 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо» и БАТЭ сыграли вничью — 1:1. На Михаила Гордейчука гости ответили точным ударом Станислава Драгуна.

«Динамо» Брест — БАТЭ — 1:1

«Динамо» Брест: Гутор, Веретило, Дуарте, Кики, Павловец, Кисляк, Нойок, Нехайчик, Милевский, Гордейчук (Савицкий, 85), Лаптев (Хобленко, 67).

Запасные: Павлюченко, Васильев, Никифоренко, Кривец, Бабаво.

БАТЭ: Чичкан, Филипович, Драгун, Копитович, Скавыш, Риос, Филипенко, Стасевич, Бага, Милич (Мукам, 84), Симович.

Запасные: Черник, Березкин, Дубаич, Виллюмссон, Волков, Туоминен.

Голы: 1:0 — Гордейчук (46). 1:1 — Драгун (53).

Предупреждения: Симович (64), Риос (66), Кисляк (84), Филипенко (89), Гутор (89).

Брестское «Динамо» лидирует в чемпионате страны с 56 очками. Борисовчане располагаются на втором месте - в активе «желто-синих» 50 баллов. Следом идет солигорский «Шахтер» с таким же количеством очков.

Следующий матч брестчане проведут 5 октября на выезде против гродненского «Немана». БАТЭ примет в гостях гродненский клуб 28 сентября.