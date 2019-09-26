Лавров: Лукашенко сказал, что он — союзник России на все 100% 26.09.2019, 7:45

Фото пресс-службы МИД России

Белорусский диктатор полностью согласовывает свою внешнюю политику с РФ.

Неприятным эпизодом назвал глава МИД России отказ Беларуси размещать на своей территории российскую авиабазу. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту». Затронул глава российского ведомства и вопрос с признанием Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом.

— Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Беларусь — союзник России на все 100% и что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию.

Лавров отметил, что у Беларуси и России есть программа совместных действий по внешней политике: «Такого у нас больше ни с кем нет».

Затронул глава российского ведомства и вопрос с признанием Абхазии, Южной Осетии, ситуации с Крымом. Он заявил, что Россия никого ни к чему не принуждает.

— Мы по-другому воспитаны. Я даже не могу себе представить ситуацию, в которой мы так бы захотели действовать. Насчет «можем» — это все равно сопряжено с тем, что нужно переступить через свои принципы.

Кроме того, Лавров отметил, что переговоры с Беларусью идут «в строгом соответствии с теми договоренностями, которые заключены в Союзном договоре 1999 года».

«Больше ни о чем речь не идет. Там обозначены приоритетные цели, к которым нужно двигаться. Правительства обеих стран напряженно работают по поручению президентов», — заявил он.