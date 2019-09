Минюст США не нашел нарушений закона в разговоре Трампа с Зеленским 1 26.09.2019, 7:57

Расследование против президента США закрыто.

Министерство юстиции США изучило стенограмму июльского разговора американского президента Дональда Трампа с главой Украинского государства Владимиром Зеленским, не нашло в нем нарушений закона и отказалось от дальнейшего расследования. Об этом 25 сентября сообщила представитель минюста Керри Кьюпек, пишет The Washington Post (перевод — gordonua.com).

Как сообщило издание со ссылкой на высокопоставленных чиновников, генеральный инспектор разведывательного сообщества Майкл Аткинсон посчитал некоторые высказывания, сделанные во время звонка, возможным нарушением закона о финансировании избирательной кампании. В конце августа сотрудники разведки передали дело в министерство юстиции, но на прошлой неделе прокуратура пришла к выводу, что в действиях чиновников не было признаков преступлений, сообщает газета.

В криминальном отделе министерства юстиции рассмотрели стенограмму, которую добровольно получили из Белого дома, и пришли к выводам, что факты, которые там содержатся, не представляют собой подходящую основу для расследования, сказал изданию высокопоставленный сотрудник министерства юстиции. В ведомстве определили, что по закону помощь в проведении правительственного расследования, о которой шла речь в беседе, не может рассматриваться как "ценная вещь".

Кьюпек в официальном заявлении отметила, что криминальное подразделение министерства юстиции проверило официальную запись звонка и на основании фактов и законодательства определило, что нарушения финансирования избирательной кампании не было. По ее словам, министерство закрыло дело, так как дальнейшее расследование было бы неоправданным.

Спикер также сказала, что Трамп никогда не говорил с генпрокурором США Уильямом Барром "о том, чтобы Украина расследовала что-либо, связанное с бывшим вице-президентом Джозефом Байденом или его сыном", и при этом Барр, по ее словам, не говорил "о чем-либо, связанном с Украиной", с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

The Washington Post и The New York Times писали, что сотрудник американской разведки оформил официальную жалобу на имя руководства, в которой шла речь о некоем обещании, прозвучавшем из уст Трампа в ходе его телефонного разговора с иностранным лидером. Aмериканский президент заявил, что жалоба информатора является выдумкой, за которой стоят политики из Демократической партии.

СМИ утверждали, что в ходе разговора американский президент просил украинского коллегу инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего на украинскую компанию Burisma. Байден является одним из кандидатов на участие в выборах президента США 2020 года от Демократической партии.

Канал CNN утверждал, что Трамп просил задержать предоставление военной помощи Украине примерно за неделю до телефонного разговора с Зеленским.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, цель которого – определить, есть ли основания для импичмента Трампа. "Президент сознался в том, что призывал украинского президента совершить действия, которые принесли бы ему политическую пользу", – заявила спикер. Пелоси также считает, что действия Трампа подрывают национальную безопасность и защиту информаторов разведки.

Глава Белого дома и украинское правительство дали согласие на публикацию полной, нередактированной расшифровки разговора.

Стенограмму опубликовали 25 сентября. Как следует из документа, во время разговора Зеленский пообещал американскому президенту, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma, членом совета директоров которой был сын Байдена Хантер. Также президенты в негативном тоне высказались о бывшем после США в Киеве Мари Йованович. Кроме того, Зеленский заявил, что страны Евросоюза делают гораздо меньше, чем США, в вопросе санкций против России.

Трамп после этого заявил, что представители Демократической партии должны перед ним извиниться.