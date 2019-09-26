Видеофакт: Драгун второй год подряд забил важнейший гол на 53-й минуте 26.09.2019, 8:01

Удивительное совпадение?

У болельщиков БАТЭ на «Борисов-Арене» есть традиция вставать и аплодировать на 53-й минуте матча в память об Анатолии Капском. С этим эпизодом второй год подряд происходит удивительное совпадение, сообщает tut.by.

В 2018 году в важнейшем для БАТЭ матче против минского «Динамо» Станислав Драгун забил гол на 53-й минуте, когда фанатский сектор клуба поднял огромный банер в память об Анатолии Капском.

Счет стал 1:1, и в итоге БАТЭ одержал победу.

А 25 сентября Станислав Драгун забивает гол уже в ворота брестского «Динамо» и также на 53-й минуте матча! Счет стал 1:1.

Но, в отличие от прошлогоднего матча, в Бресте борисовчанам не удалось добыть викторию, однако команда не проиграла и продолжает вести упорное преследование лидера чемпионата.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага в эфире «Беларусь 5» также отметил этот момент, назвав его мистическим.

— Я тоже об этом подумал в конце игры, когда посмотрел на табло. Конечно, это на самом деле уже что-то мистическое, — сказал Бага.

Отметим, что матч в Бресте начался с минуты памяти об Анатолии Капском.