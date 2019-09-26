Геологи раскрыли секрет древнего города Мачу-Пикчу 26.09.2019, 8:08

7,013

Ученые выяснили, как инкам удалось построить уникальные сооружения в горах.

Геологический анализ показал, что строительство города инков Мачу-Пикчу высоко в горах облегчалось уже имеющимися разломами в местных камнях.

За миллионы лет разломы создали изобилие камня и предоставили инкам необходимые строительные материалы, пишет nv.ua.

Часть каменной кладки, которая составляет здания и храмы в Мачу-Пикчу, настолько хорошо сложена, что в соединениях вообще нет щелей, даже без раствора. Производство этих камней потребовало бы меньше времени и энергии из-за того, где находится город.

«Местоположение Мачу-Пикчу не случайно. Было бы невозможно построить такой участок в высоких горах, если бы основание участка не было сломано», — говорит геолог Руальдо Менегат из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии. По его словам, уже расколотые в нужных направлениях камни и целые скалы заметно облегчили труд строителей.

Смешивая данные, полученные из спутниковых снимков и полевых измерений, собранных на земле, Менегат и его коллеги составили карту разломов под древней цитаделью инков. Некоторые из обнаруженных исследователями трещин простираются до 175 км в длину. Некоторые из них ориентированы с северо-востока на юго-запад, а другие — с северо-запада на юго-восток. В совокупности образуют форму буквы «X», причем Мачу-Пикчу стоит как раз на их пересечении.

И это не просто обилие строительных материалов, которые привели древних строителей к месту постройки Мачу-Пикчу. Те же самые разломы, которые обеспечили камень, также помогали стоку воды.

Это помогло бы жителям избежать катастрофического наводнения во время сильных ливней, которые могут случиться в регионе, и, вероятно, это было одной из причин, по которой местность Мачу-Пикчу сегодня так хорошо сохранилась.

«Мачу-Пикчу ясно показывает нам, что цивилизация инков была империей скал», — говорит Менегат.

Мачу-Пикчу — город древней Америки, который находится на территории современного Перу, в 6 километрах от поселка Агуас-Кальентес, на вершине горного хребта. В 2007 году удостоен звания Нового чуда света.

Мачу-Пикчу не может претендовать на роль крупного города — в нем не более 200 сооружений. В основном это храмы, резиденции, склады и другие помещения для общественных нужд. Более чем на 400 лет этот город был забыт и пребывал в запустении. Его обнаружил американский исследователь из Йельского университета, профессор Хайрам Бингем 24 июля 1911 года, после того как летчики увидели его с самолета.