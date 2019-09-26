Перепись населения: что нового спросят у белорусов? 7 26.09.2019, 8:24

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Перепись начнется на следующей неделе.

Третья в истории независимой Беларуси перепись начнется уже на следующей неделе. Чем она будет отличаться от предыдущих и какие важные решения будут приняты на ее основании?

На специальном сайте, на планшетах переписчиков или в бумажных анкетах в пунктах переписи нам предлагают ответить на 49 вопросов. Традиционно Белстат спросит у нас про возраст, национальность, семейное положение и уровень образования. Появятся и вопросы, которых раньше не было, сообщает «Белсат».

Перепись населения будет совмещена с регулярной сельскохозяйственной переписью, поэтому Белстат спросит, что мы выращиваем на своем участке. Поинтересуется он и тем, получаем ли мы дополнительное образование, а самое главное – ищем ли работу и собираемся ли искать ее за рубежом.

Жанна Василевская, заместитель председателя Белстата:

«Насколько населения работает там, где проживает, или занято где-то в другом месте, что стало причиной этого? Это вопросы, которые станут основанием для принятия ведущих решений».

Какие решения правительство примет, если зафиксирует, что все больше рабочих рук уезжает за границу? Вадим Иосуб, старший аналитик «Альпари»:

«Многие люди уезжают за большими деньгами, поэтому лучше было бы поднять зарплаты здесь. Однако очевидно, что на это нет ресурсов».

Во время переписи у нас не будут спрашивать о вероисповедании. Национальный статистический комитет счел этот вопрос деликатным. Вопрос о родном языке Белстат таковым не считает. В анкете он сформулирован точно так же, как десять лет назад.

Жанна Василевская, заместитель председателя Белстата:

«Какой язык был первым освоен вами в детстве? Второй вопрос: На каком языке вы разговариваете дома, в быту. Эти два вопроса мы будем задавать населению. Человек выберет сам».

Если 20 лет назад 73% белорусов назвали белорусский язык своим родным, то во время переписи 2009 года – только 53 %. Какие выводы сделает правительство, если в качестве родного белорусы обозначат не язык, с которым себя идентифицируют, а первый освоенный в детстве?

Дмитрий Иванович, аналитик статистических данных:

«На основании данных переписи родители имеют право требовать увеличения групп в детских садах и увеличения количества классов, где будут преподавать на белорусском языке […], если граждане скажут: «Окей, родной язык, который мы получили при рождении – российский, но тот язык, на котором мы разговариваем – белорусский».

Однако такой оптимистичный взгляд разделяют не все. Олег Трусов, почетный председатель Общества белорусского языка:

«Чем меньше процентов назовут родным языком белорусский, тем меньше будет белорусского — от рекламы до железной дороги. […] Когда готовили захват Украины, то смотрели перепись. И как раз захватили Крым, Донецк и Луганск, где большинство людей на украинской переписи назвали родным языком русский».

Все программы социально-экономического развития, поддержания молодых семей и трудоустройства, строительства жилья, дорог, парков госпиталей и школ – правительство принимает на основании цифр, которые дает перепись населения. От переписи может зависеть и язык, на котором в этих школах будут преподавать.

Если вы хотите, чтобы ваши дети учились по-белорусски, а язык наших предков не исчез, то присоединяйтесь к кампании «Беларускамоўны» – указывайте наш язык как родной и тот язык, на котором вы говорите дома.