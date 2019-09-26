Джонсон предложил оппозиции вынести вотум недоверия правительству 26.09.2019, 8:41

Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Партия лейбористов не спешит с отставкой премьера Британии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил оппозиции вынести вотум недоверия его правительству, чтобы провести досрочные выборы. С таким заявлением британский премьер выступил во время заседания в Палате общин, сообщает Радио Свобода.

Джонсон подчеркнул, что пришла пора осуществить Брекзит и приступить к объедению страны, расколотой после референдума о выходе Великобритании из Евросоюза.

Оппозиционные партии призвали Джонсона уйти в отставку 24 сентября. Это произошло сразу после того, как Верховный суд королевства признал незаконным решение правительства о приостановке работы парламента на пять недель. В постановлении говорится, что решение Джонсона, формально одобренное королевой, не имеет никакой юридической силы и парламент может собраться в любой момент. Это произошло уже на следующий день.

В парламенте в среду представители оппозиции подвергли Джонсона резкой критике, обвинив его в неуважении к демократии и к королеве. Однако оппозиционные лейбористы не спешат выражать Джонсону вотум недоверия. Сначала они хотят добиться отсрочки выхода Британии из ЕС. Джонсон обещает осуществить его 31 октября.

Борис Джонсон вернулся в Лондон, прервав свой визит в Нью-Йорк. Там он принимал участие в работе Генассамблеи ООН.