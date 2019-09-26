Эксперт-дорожник: Ограничение в 50 км/ч по городу — это благо 7 26.09.2019, 8:52

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Для водителей все-таки введут новое правило?

Юрий Важник — эксперт по безопасности дорожного движения. Председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте, внедряющий западные подходы и предлагающий ориентироваться на передовые страны. Инициатор создания и двигатель городской программы по безопасности дорожного движения в Минске «Добрая дорога». В статье для onliner.by он рассказал, почему по его мнению ограничение скорости в 50 км/ч по городу — это благо:

- На днях МВД сообщило, что «в рамках подготовки изменений в ПДД Республики Беларусь прорабатывается вопрос об установлении максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах не более 50 км/ч». Эта идея осуждалась уже давно, и сейчас, судя по всему, вполне может стать реальностью. Я предполагаю, что у водителей возникнет несколько резонных вопросов и опасений по поводу таких перемен. Давайте поговорим, что же изменится.

Лично моя позиция по этому вопросу такова. Первое — есть всего две страны в Европе, где это ограничение не введено, — это Беларусь и Россия. Этот факт уже сам по себе должен настораживать. Может быть, мы что-то делаем не так? Может быть, пора менять подход? Ведь наверняка все остальные страны вводили подобные меры не на пустом месте и после сохранили их, удовлетворившись результатом.

Второе — если исходить из соображений безопасности движения, то получается очень простая зависимость: чисто теоретически при снижении скорости с 60 км/ч до 50 км/ч риск возникновения ДТП уменьшается на 40%, а гибели — еще больше. Практически средний эффект от введения лимита 50 км/ч в европейских странах несколько меньший, но весьма ощутимый (минус 9% ДТП и минус 17% случаев гибели в ДТП).

Возражение потери времени из-за снижения скорости вполне естественно. Если у вас в автомобиле есть бортовой компьютер, думаю, вы согласитесь, что с учетом остановок на переходах и светофорах, торможений и разгонов средняя скорость передвижения по Минску сегодня составляет порядка 30 км/ч. Пиковые 60 (или — условно — допустимые 70 км/ч) на эту статистику практически не влияют — они только чаще создают ситуации с повышенной опасностью. Может ли этот ничтожно малый промежуток времени, который после, как правило, тратится на копание пальцем в инстаграме, быть ценнее жизни людей? Думаю, что ответ очевиден.

Скорость, если можно так сказать, — это конечный продукт организации движения. Для того чтобы ехать по городу со скоростью 100 км/ч, надо потрудиться и создать соответствующие условия. В Швеции движение в городах ограничено 50 км/ч, и они сейчас думают о том, чтобы снизить эту планку. При этом у них через города проходят недоступные для пешеходов магистрали, и там разрешена скорость и 70, и 90 км/ч. Это говорит о том, что надо внимательно работать со скоростью, в том числе в местах, где она нужна, где необходимо перемещать большие массы трафика. Это как с метро, где никто не собирается лимитировать скорость на перегоне — в рамках разумных пределов, конечно.

К каким переменам, на мой взгляд, приведет нововведение? Я прогнозирую, что исчезнут знаки «40», появятся знаки «30» и «70». Сейчас объясню. В том же Минске ограничение скорости находится на отметке 60 км/ч, но во многих местах эти ограничения опускаются до 40 км/ч. Есть ряд мест, где верхняя планка скорости, наоборот, повышена. Если мы переходим с 60 до умолчанию на 50, то, скорее всего, появится больше знаков повышения предельно допустимой скорости, но только там, где это действительно необходимо. То есть, по сути, для рядового водителя ситуация на дороге не сильно изменится. Средняя скорость движения сохранится, а ограничение пиковой — при правильном ее контроле — может ощутимо снизить аварийность.

Вероятно, кто-то возразит: автомобильный Минск уже и так перегружен, и, ограничивая скорость движения, вы будете создавать дополнительные пробки. Тут я хочу отметить, что стоит ожидать совсем иного эффекта — пробки создает неравномерное движение автомобильного трафика. Если он будет идти более однородно, вполне вероятно, это, наоборот, положительным образом скажется на дорожной обстановке в общем, но возможно, что отдельные торопыги будут приезжать домой из офиса на пару минут позже.

Тонкий момент заключается в том, как отреагирует на нововведение система контроля. У меня уже сейчас есть к ней вопросы, потому что я считаю, что она направлена не на безопасность движения, а на поиск и отлов нарушителей. А это — большущая разница: если первая функция полезна, вторая — очень вредна. Система контроля особенно расцвела в Минске в этом году, на многих магистралях появились камеры автоматической фиксации превышения скорости, но аварийность при этом повысилась! Важно понимать, что есть ДТП разного генезиса: одни зависят от скоростного режима, другие — от особенностей устройства дорожного движения.

Главный недостаток существующей системы автоматизированного контроля скорости заключается в том, что она далеко не всегда привязывается к фактической аварийности. Систему применяют там, где удобно, а порой — там, где установлен неверный лимит скорости и где — велика вероятность — ее будут превышать. Зачастую временная камера автофиксации стоит на участке дороги, где практически нет пешеходов, светофоров и скорость, очевидно, должна быть выше. Можно сказать, что водители нарушают режим автоматически, однако на этом отрезке дороги ДТП, связанных со скоростью, практически не происходит. По сути, камера автофиксации превращается в инструмент взимания дополнительного налога.

В то же время опасную ситуацию во дворе, связанную с высокой для этого места скоростью, никто контролировать не собирается.

Вероятность того, что ограничение скорости до 50 километров в час станет дополнительной возможностью для спекуляций, существует. Поэтому стоит правильно формировать общественное мнение, объясняя и обосновывая, где и почему были установлены дополнительные меры контроля. Это важное обстоятельство, которое может испортить или, наоборот, улучшить отношения между автомобилистами и властями.

Если новый скоростной режим будет введен, то очевидно, что первый месяц людей нельзя штрафовать за его нарушение, а следует просто информировать их о появившихся правилах. Это совершенно нормальная международная практика. Также потребуется провести полную инвентаризацию скоростных режимов как в Минске, так и в других городах. На этом мы особо настаиваем. Почему стоят знаки «40», «50», «70»? Есть ли для этого показания и противопоказания? В последующем система штрафов может работать в штатном (том, что существует сегодня) режиме. При этом важно, чтобы водители понимали: все ограничения на дороге разумны и направлены на безопасность самих водителей и пешеходов.

Уверен, что предложение ввести ограничение максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах не более 50 км/ч — правильная мера. Я знаю, что руководство ГАИ совершенно искренне желает таким образом улучшить безопасность на дорогах. И если произойдет упомянутая выше инвентаризация скоростных режимов, по ее итогу будут сделаны выводы и при этом не начнутся перегибы с контролем, то мы наверняка шагнем на более высокую ступень в совершенствовании дорожного движения.