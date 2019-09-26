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Китайская мечта Путина

  • Александр Гольц
  • 26.09.2019, 8:58
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Китайская мечта Путина
Александр Гольц

Между союзниками Москвы нарастают противоречия.

Каждый год в одном из четырех военных округов России проходят стратегические маневры, которые завершают летний период обучения в Вооруженных силах РФ и являются главным событием боевой подготовки войск. Учения Центрального военного округа стоят здесь особняком. Потому что в ходе их российская армия отрабатывает не умозрительные, не имеющие никакого отношения к реальности сценарии войны с НАТО на западе или отражение американского десанта на востоке. В ходе маневров «Центр» идет отработка совершенно реальной, я бы сказал, единственной серьезной угрозы безопасности России. Стратегическая ситуация в Центральной Азии складывается довольно скверно для России. Очевидно, что войска западной коалиции, которые 18 лет безуспешно воевали с талибами, довольно скоро покинут Афганистан. Эта страна окажется под властью радикальных исламистов. Причем не исключено, что тон задавать будут даже не талибы, а террористы из «Исламского государства», перебазировавшиеся из Сирии и Ирака. Слабые авторитарные режимы в бывших советских республиках вряд ли могут противостоять их натиску. А граница между Россией и Казахстаном, которая вдвое длиннее российско-китайской, существует лишь на картах. Так что при наихудшем развитии событий формирования экстремистов (а также десятки тысяч беженцев) могут оказаться где-нибудь в степях под Оренбургом.

Именно там, под Оренбугом, на полигоне Донгуз и развернулись главные события маневров «Центр-2019». Согласно сценарию, власть в сопредельном государстве захвачена террористической группировкой, которая атаковала территорию соседей, использовав дроны и крылатые ракеты. Если вспомнить о террористическом Исламском халифате, еще недавно существовавшем в Сирии и Ираке, а также воздушной атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сценарий выглядит вполне реалистичным. В результате этих ударов экстремисты продвинулись на 150 километров, где столкнулись с силами коалиционной группировки Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана и России (на отдельном направлении совместно выполняли задачи подразделения Узбекистана и Таджикистана). В ходе учебного сражения по террористам были нанесены массированные артиллерийские и авиационные удары. Более того, для уничтожения склада противника была использована крылатая ракета системы «Искандер». Самым интересным моментом маневров были действия десантников. В тыл противника был выброшен самый крупный в истории российских Вооруженных сил парашютный десант. С 71 военно-транспортного самолета десантировался целый полк 98-й дивизии ВДВ — около двух тысяч парашютистов — со всей штатной техникой (успех высадки был омрачен тем, что не сработали парашютные системы у двух боевых машин десанта, и они разбились). Кроме того, «вражеский» аэродром был захвачен десантниками 31-й воздушно-штурмовой бригады, которые были высажены с вертолетов. Эти вертолеты доставили в район развертывания не только автомобили и квадроциклы, но даже гаубицы. Показательно, что оба десантных соединения входят в Силы оперативного реагирования Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) и, стало быть, действовали именно на том театре, где им придется в случае необходимости воевать.

Стоит ли говорить, что в результате этих массированных действий условные террористы позорно бежали. В рамках «Центра-2019» учебные бои проходили не только на полигоне в Донгузе. Район проведения маневров занял гигантскую территорию от Таджикистана до Каспийского моря и даже Арктики. Жаль только, что действительно громадная организационная работа по координации и единому руководству группировками, находившимися в тысячах километров друг от друга, была поставлена под вопрос очевидными минообороновскими приписками. Желая продемонстрировать огромный масштаб учений, военное ведомство в очередной раз назвало совершенно нереалистичные цифры участвовавших войск — 128 тысяч военнослужащих (в прошлом году военные чиновники приводили еще более несуразные цифры — в маневрах «Восток-2018» якобы было задействовано 300 тысяч войск).

Однако, как бы то ни было, успех в боевой подготовке — налицо. При этом дипломатические достижения выглядят еще значительнее. На маневрах на одной стороне воевали подразделения непримиримых противников — Индии и Пакистана. Пусть речь идет об очень скромных контингентах, символическое значение в данном случае важнее цифр. И, главное, уже второй раз для участия в российских маневрах Китай перебросил полноценную бригаду и около 30 самолетов и вертолетов. Уместно вспомнить, что совсем недавно российские и китайские стратегические бомбардировщики совершили демонстративное совместное патрулирование над Тихим океаном, чем немало переполошили Японию и Южную Корею. На наших глазах воплощается в жизнь мечта Кремля о том, чтобы «поймать китайский ветер в российские паруса», создать полноценный военный союз с КНР. При этом китайцы очень долго ускользали от объятий Москвы. Однако сейчас явно пошли на сближение. Вопрос только, почему это произошло. Вряд ли в расчетах Пекина доминировало понимание общей угрозы со стороны исламских террористов, хотя Синьцзян-Уйгурский район с его вечно неспокойным мусульманским населением до сих пор является источником неприятностей для пекинских правителей. Скорее всего, решающую роль в этом сближении сыграла нарастающая китайско-американская конфронтация. Дело не исчерпывается экономическими противоречиями. Вашингтон намерен противостоять амбициям Пекина, претендующего на территории, которые Япония, Южная Корея, Филиппины и Вьетнам считают своими. Противостояние в Тихом океане становится все более реальным. Россия может оказаться вовлеченной в конфликт, в котором ее интересов нет вовсе.

Более того, маневры «Центр-2019» продемонстрировали: Шанхайская организация сотрудничества имеет все шансы превратиться в военный альянс. А всем известно, что Пекин доминирует в ШОС. При этом роль ОДКБ, созданного Россией, объективно снижается. Между союзниками Москвы нарастают противоречия. Показательно, что буквально накануне маневров «Центр-2019» произошли столкновения на киргизско-таджикской границе. Сообщалось, что были задействованы даже минометы. И именно сейчас в американской прессе появилась информация о том, что на территории Таджикистана находится секретная китайская военная база…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»


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