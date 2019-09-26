Лариса Жигарь: Я просто хочу помочь молодежи 26.09.2019, 9:10

Лариса Жигарь

Фото: racyja.com

Молодые способны что-то поменять в стране.

Председатель общественного объединения «Материнское движение 328» Лариса Жигарь рассказала «Радыё Рацыя», как началась ее кампания по сбору подписей.

Лариса Жигарь участвует в «избирательной кампании» по 49-й Занеманскому округе в Гродно и сейчас проводит в городе пикеты по сбору подписей.

Как известно, я участвую в кампании от Белорусской социал-демократической партии (Громада), в моей инициативной группе 12 человек, которые работают в Гродно.

Организуем пикеты по сбору подписей, разговариваем с людьми, но, честно говоря, иллюзий, что попаду в «парламент», у меня нет. Я понимаю, что есть те, кого назначат «депутатам».

- В таком случае, какова цель вашего участия в «парламентской кампании»?

- Таким образом я просто хочу помочь молодежи - самой прогрессивной части, от которой зависит наше будущее.

На мой взгляд, если бы сейчас больше давали дорогу молодым, то произошли бы изменения и в экономике страны, и во всех других областях.

А что мы сейчас имеем? Половина молодежи уезжает из страны, часть находится в местах лишения свободы. Со всеми ними можно работать, и от этого, на мой взгляд, было бы куда больше пользы для Беларуси.

- Насколько известно, вы хотите зарегистрировать свое движение официально. Что слышно в этом плане?

- Я по этому поводу встречалась с министром юстиции Олегом Слижевским, и тот сказал, что никаких препятствий для этого нет. Мол, для этого требуется провести учредительное собрание и подготовить необходимые документы. Такое собрание мы запланировали в Минске на 26 октября этого года. Поэтому сделаем все необходимые процедуры, подадим документы и посмотрим, как к этому отнесется государство.