Аварийная посадка самолета в России: пострадало 56 человек
- 26.09.2019, 9:30
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«Боинг», летевший из Вьетнама, совершил жесткую посадку из-за возгорания стойки шасси.
В результате аварийной посадки Боинга 767−300 авиакомпании Azur Air в российском Барнауле пострадали 56 человек.
Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
В пресс-центре Минздрава Алтайского края уточнили, что госпитализирована была женщина. Ей предварительно диагностировали ушиб почек и поясничного отдела позвоночника.
Остальные пациенты после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.
Самолет авиакомпании Azur air, летевший из Камрани (Вьетнам), совершил жесткую посадку из-за возгорания стойки шасси.