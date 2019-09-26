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Аварийная посадка самолета в России: пострадало 56 человек

  • 26.09.2019, 9:30
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Аварийная посадка самолета в России: пострадало 56 человек
Иллюстрационное фото

«Боинг», летевший из Вьетнама, совершил жесткую посадку из-за возгорания стойки шасси.

В результате аварийной посадки Боинга 767−300 авиакомпании Azur Air в российском Барнауле пострадали 56 человек.

Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В пресс-центре Минздрава Алтайского края уточнили, что госпитализирована была женщина. Ей предварительно диагностировали ушиб почек и поясничного отдела позвоночника.

Остальные пациенты после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.

Самолет авиакомпании Azur air, летевший из Камрани (Вьетнам), совершил жесткую посадку из-за возгорания стойки шасси.


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