Аварийная посадка самолета в России: пострадало 56 человек 26.09.2019, 9:30

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Иллюстрационное фото

«Боинг», летевший из Вьетнама, совершил жесткую посадку из-за возгорания стойки шасси.

В результате аварийной посадки Боинга 767−300 авиакомпании Azur Air в российском Барнауле пострадали 56 человек.

Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-центре Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

В пресс-центре Минздрава Алтайского края уточнили, что госпитализирована была женщина. Ей предварительно диагностировали ушиб почек и поясничного отдела позвоночника.

Остальные пациенты после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение.

Самолет авиакомпании Azur air, летевший из Камрани (Вьетнам), совершил жесткую посадку из-за возгорания стойки шасси.