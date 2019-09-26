Видеохит: Осьминог видит сны и меняет из-за этого цвет 26.09.2019, 9:44

За полторы минуты животное успевает несколько раз сменить расцветку.

Канал PBS опубликовал видео со спящей самкой осьминога по имени Хайди. Это промо документального фильма «Осьминог: устанавливая контакт» («Octopus: Making Contact»), который выйдет 2 октября, сообщает meduza.io.

За полторы минуты Хайди успевает несколько раз поменять цвет: из светло-коричневой она становится белой, темнеет, светлеет и покрывается пятнами. Морской биолог и профессор Аляскинского тихоокеанского университета в Анкоридже Дэвид Шиль пытается угадать, что в эти моменты снится Хайди.

«Она видит краба, и ее цвета начинают немного меняться. Затем она становится полностью темной — осьминоги делают это, когда всплывают со дна. А это маскировка: она только что победила краба и сейчас собирается съесть его. И она не хочет, чтобы ее заметили».

Фильм «Осьминог: устанавливая контакт» расскажет не только о том, как Хайди спит, но и о том, как она решает головоломки, использует инструменты и дружит с дочерью Шиля, Лорел.