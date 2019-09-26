Из-за непришедшей СМС белорус «попал» на 800 рублей в роуминге 26.09.2019, 9:47

Что говорят в компании МТС?

В редакцию tut.by нередко приходят сообщения вроде «включил интернет в роуминге на минуту, а с моего счета списалось несколько сотен рублей». Но эта история отличается. Пострадавший абонент МТС уверяет: все дело в не пришедшем от оператора СМС-сообщении, из-за чего он ушел в минус почти на 800 рублей.

Иван рассказал, что недавно вместе с семьей отдыхал в Италии. Он решил воспользоваться услугой «1 ГБ за границей», когда за 15 рублей можно получить на семь дней гигабайт интернет-трафика для использования в сетях операторов-партнеров.

С подключением услуги проблем не было. Несколько дней Иван спокойно пользовался интернетом в роуминге, регулярно проверяя остаток трафика. На третий день пребывания за границей у него оставалось еще целых 750 МБ. Но уже к вечеру на лицевом счете образовался внушительный «минус» в 784 рубля.

Однако, по словам Ивана, его основная претензия к МТС — не в этом. Он не отрицает, что мог случайно потратить оставшиеся 750 МБ и не заметить этого. Но об окончании включенного трафика в рамках услуги «1 ГБ за границей» абоненту должно было прийти СМС-сообщение. Об этом говорится как на официальном сайте МТС, так и в фирменном мобильном приложении оператора.

По словам мужчины, если бы ему пришло такое сообщение, он бы не перерасходовал трафик и не «попал» бы на такую внушительную сумму.

Иван добавляет: позже представители МТС приняли записанную с его слов рекламацию. Но в полученном ответе было сказано: все списания произведены верно.

Что говорят в МТС

Мы обратились в пресс-службу МТС с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Нам ответили, что Иван «превысил интернет-трафик, включенный в пакет, и был протарифицирован по стандартным роуминговым тарифам».

При этом представители МТС добавили, что «абоненту действительно не пришло СМС-уведомление о превышении допустимого интернет-трафика». В МТС пообещали связаться с Иваном для решения вопроса. Позже абонент рассказал, что конфликт с оператором полностью улажен.