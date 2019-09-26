Опрос: Большинство американцев против импичмента Трампа 26.09.2019, 10:15

Мнения респондентов по этому вопросу коррелируют с их партийными предпочтениями.

Новый опрос Квиннипэкского университета, результаты которого были опубликованы в среду, показал, что большинство американцев не считают, что президент Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту и отстранен от должности, сообщает «Голос Америки».

Отвечая на вопрос должен ли Трамп быть подвергнут импичменту, 57 процентов опрошенных сказали «нет», а 37 процентов сказали «да».

При этом наблюдалась четкая разница во мнениях в зависимости от партийной принадлежности респондентов.

В поддержку импичмента высказались лишь 4 процента республиканцев и 73 процента демократов. Против импичмента – 95 процентов республиканцев и 21 процент демократов.

Опрос проводился с 19 по 23 сентября. В этот момент президент США оказался в центре неоднозначной ситуации после появления сообщений о докладной записке сотрудника разведки, связанной с телефонным разговором Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе этой беседы американский лидер просил провести расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена, который баллотируется в президенты на выборах 2020 года.