Какие машины из «большой немецкой тройки» могут купить белорусы 26.09.2019, 10:35

Авто до 8000 долларов.

"Большая немецкая тройка" манит многих автолюбителей, но не самая скромная стоимость авто и бытующее мнение о дороговизне содержания все же способны отпугнуть, пишет abw.by. Забудем хотя бы о последнем и изучим рынок: какие Audi, BMW или Mercedes можно приобрести на "вторичке", если бюджет ограничен $8000?

Начнем с Audi A3 2009 года с 1,4-литровым двигателем и "механикой". Продавец сообщает, что машина приобреталась в Германии в 2014 году из "первых рук" и с тех пор в Беларуси владельцев не меняла. Внушительный пробег 338.000 км владелец не скрывает и отмечает его происхождение многочисленными поездками на дальние дистанции.

"В машине никогда не курили. В серьезные ДТП не попадала: "родные" подушки безопасности и "родная" краска. Обслуживалась всегда вовремя: только качественное моторное масло и запчасти. Весной заменены передние и задние тормозные диски и колодки Metelli", - указано в объявлении. Из проблем отмечены "нюансы по кузову". Стоимость авто - $7150. Покупателя ждет несколько приятных бонусов: комплект зимней резины после одного сезона эксплуатации, видеорегистратор и коврики в салон.

В "хорошем состоянии" продается Audi A4 2006 года с 2-литровым двигателем и вариатором. Продавец отмечает сочетание мощности (200 л.с.) и небольшого расхода (менее 7 л на "сотню" по трассе).

Из технических подробностей известно следующее: "Машина технически исправна. В начале года поменял полностью переднюю подвеску. Отдам старую, которую можно восстановить. Замена ГРМ, роликов и помпы 8 тыс. км назад. В то же время было заменено и масло в ДВС. 2 тысячи назад была замена масла в АКПП". Среди проблем - традиционные для многих автомобилей "незначительные нюансы по ЛКП". Audi A4 оценен в $7500.

Последняя из Audi - модель A6 2005 года с 3,2-литровым 255-сильным двигателем и "типтроником". Автомобиль был приобретен в Америке и, что примечательно, был целым. Продавец готов продемонстрировать Carfax. Из достоинств машины отмечается комплектация: подогрев руля и всех сидений, электролюк, "музыка" Bose, дожим стекол и люка, полный привод.

Тем, кто не дружит с милями и "фаренгейтами", беспокоиться не стоит: показания приведены в привычные нам километры и "цельсии", а все меню переведены на русский язык. "На машину денег не жалели", - говорится в тексте объявления. Стоимость Audi A6 - $8000.

Переходим к BMW. В бюджет до $8000 вписывается BMW 1-Series 2007 года с 2-литровым двигателем, АКПП и 224.000 км пробега. Комплектация включает в себя датчик дождя, заводскую сигнализацию, подсветку ручек, исполнение для стран с холодным климатом, громкую связь и адаптивный ксенон. Покупатель также получит комплект "зимы" на железных дисках.

Что до технических подробностей, то в "копейке" работает все, что должно работать". "Масла от замены до замены уходит примерно 500 г. Маслосъемные менялись на 200 тысячах. Красивый и редкий цвет PATAGONIAGRUEN METALLIC - что-то среднее между зеленым, голубым и серебристым". Стоимость BMW - $7600.

Буквально пропитано любовью объявление о продаже BMW 3-Series 2006 года с 2-литровым дизелем и механикой: "Отдам в хорошие руки мою любимую верную подругу. Вместе с ней уже 7 лет. Поэтому пришло время поменять ее на более новую красотку. Малышка ухожена, ездили с ней аккуратно, двигатель не убивали. Для своих лет она выглядит гораздо моложе, чем есть. В технической части все заменено. Ездит очень резво. Может любого "сделать" со светофора".

Кроме того, отмечается небольшой расход топлива - до 7 л на "сотню" на скоростях до 160 км/ч. Продавец готов к любым проверкам и, кажется, полностью уверен в техническом состоянии. Стоимость BMW 3-Series - $7400.

Еще один баварский представитель - "пятерка" E39 2000 года с 2-литровым дизелем и МКПП. Автомобилем серьезно занимались: недавно был "полный облив с заменой всех проблемных элементов, переваркой порогов, ниши под АКБ и "запаску," с хорошей антикоррозийной обработкой".

Из особенностей авто также отмечены новое лобовое стекло, М-зеркала, М-обвес, М-руль с перфорацией, магнитола с большим экраном и Windows 7 в качестве операционной системы, механический салон Recaro и даже разноширокий комплект летней резины. Кроме того, покупателю достанется еще и комплект "зимы" с тремя комплектами ковриков. Цена за почти 20-летний автомобиль - $7500.

Переходим к Mercedes, а именно - к Mercedes-Benz A-klasse W169 2008 года с 2-литровым дизелем и вариатором. Заявленный пробег - 185.000 км. Продавец лаконично сообщает лишь основную информацию об автомобиле: состояние хорошее, пробег оригинальный, документы о ремонтах и техническом обслуживании присутствуют.

"Двигатель 2.0 надежный и экономичный. В отличном состоянии. Расход в городском цикле - 6-6,5 л, на трассе - 5,5-6 л", - обнадеживает продавец неприхотливостью авто. Стоимость W169 - $7000.

Из С-klasse в заданный бюджет попадает Mercedes-Benz W203 2006 года с 1,8-литровым двигателем и АКПП. Пробег 145.000 км отмечен как оригинальный. Продавец сообщает о регулярном обслуживании на СТО. Из недавних работ - замена "расходников" ходовой части и замена цепи ГРМ со звездочками 15.000 км назад.

"143 л.с. Новая летняя резина: передняя 225/45/17, задняя 245/40/17 на оригинальных мерседесовских дисках R17. Состояние очень хорошее, все работает. Новый аккумулятор Bosch. Вебасто. Есть сервисная книжка. Одна хозяйка - женщина", - указано в объявлении. Mercedes оценен в $7950

Завершим подборку на E-klasse - Mercedes-Benz W211 2004 года с 2,2-литровым дизелем и "автоматом". Продавец сразу отвечает на вопрос касательно использования авто: машина использовались в личных целях. Состояние обещается хорошее: двигатель работает "ровно" и масло не ест, ходовая вмешательств не требует, коробка не пинается. "Шесть тысяч назад менялись: все технические жидкости, масло в моторе, масло в АКПП, топливный фильтр, новый аккумулятор, помпа, датчик печки, насос ГУР. В сентябре 2018-го - ремонт рулевой рейки, есть документы".

О кузове продавец пишет прямо: имеются сколы, но полировать, закрашивать или скрывать каким-либо иным способом эти повреждения он не намерен. Покупателю достанутся два комплекта колес и видеорегистратор. Стоимость E-klasse - $7800.