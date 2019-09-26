Ученые выяснили, почему люди забывают свои сны 26.09.2019, 10:38

Человек видит красочные сновидения в фазе быстрого сна.

Давно замечено, что многие красочные и интересные сны после пробуждения очень быстро забываются. Ученые из США и Японии установили, с чем это связано, пишет lenta.ua.

Для этого ими был проведен на лабораторных мышах эксперимент, который позволил выявить определенную группу клеток. Именно эти клетки и препятствуют хранению сновидений. Грызуны были разделены на две группы, у одной из которой ученые активировали производящие меланин-концентрирующий гормон клетки (melanin-concentrating hormone, MCH). Эти мыши демонстрировали явное ухудшение памяти.

У другой группы грызунов эти клетки были выключены и такие мыши в тестах на память показывали на порядок лучшие результаты. Как отмечают ученые, подобный эффект можно было наблюдать лишь при активации этих клеток в фазе быстрого сна, в любое другое время их активация на память мышей никакого влияния не оказывала.

Аналогичным образом процесс идет и у людей. В фазе быстрого сна человек как раз и видит красочные сновидения и именно в это время клетки МСН имеют максимальную активность. Именно поэтому практически все сновидения очень быстро забываются. Причем забывание представляет собой активный процесс, а вовсе не пассивный.