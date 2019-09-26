ГАИ начала в Беларуси новую спецоперацию 26.09.2019, 10:45

Фото: bymedia

Инспекторы проверяют правила перевозки пассажиров.

В течение ближайшей недели в Госавтоинспекции намерены провести профилактическую акцию, проконтролировав, как соблюдаются правила пассажироперевозок, проинформировали в пресс-службе УГАИ МВД, пишет kp.by.

– Мероприятия, которые продлятся с 26 сентября по 2 октября включительно, нацелены на улучшение уровня безопасности движения на дорогах, а также недопущения ДТП с участием транспорта используемого в перевозке пассажиров, – пояснили в пресс-службе.

И это вполне своевременно, ведь за пару дней в одном только Барановичском районе прошли два серьезных ДТП с пассажирскими автобусами.

– В рамках акции пройдут плановые рейды пресечения нарушений правил дорожного движения водителями автобусов, маршруток, такси и других пассажирских ТС. На особом внимании окажутся предрейсовые медосвидетельствования водителей, допуск транспорта должностными лицами, своевременные техосмотры, – уточнили в УГАИ.

Кроме проверки на дорогах и на рабочих местах, инспекторы проведут инфочасы в коллективах организаций, занятых перевозках, как государственных, так и частных. Под особым контролем будут перевозчики детей.