Перекись населения Артемий Троицкий

26.09.2019, 10:48

Артемий Троицкий

А будущее — это те, кто еще верят в перемены и хотят драться.

На середине седьмого десятка меня нелегко чем-то удивить. Но тут я, пожалуй, даже не удивлен, а шокирован. Имею в виду почти единодушную негативную реакцию россиян на недавнее выступление в ООН, да и само явление Греты Тунберг, 16-летней шведской эко-активистки. Заглянув сегодня в фб и собственный твиттер, обнаружил россыпи народной ненависти — от хамского «в психушку эту тварь!» и ласкового «какая неприятная девочка» до сердобольного «взрослые пиарятся на больном ребенке» и саркастического «понятно, кто стоит за этим проектом».

Грета, действительно, девочка не совсем обычная — очень уверенная в себе, упертая, страстная и нелицеприятная. В 11 лет у нее нашли синдром Аспергера — это, насколько я понимаю, разновидность аутизма; затрудняет общение. При этом на физические возможности человека этот синдром не влияет никак, а интеллектуальные способности даже усиливает. Тема Греты Тунберг — глобальное потепление и недостаточные усилия «взрослых» (правительств и бизнеса) по борьбе с ним. Политиков она в лицо называет «предателями» и людьми, крадущими будущее у нее и грядущих поколений. С этим никто особо и не спорит.

В своем осуждении Греты Тунберг россияне проявляют невероятное единство: дружно поливают ее и прогрессисты, и охранители, и все, кому не лень. (Ждем солидарных текстов от Юлии Латыниной и Александра Проханова). Немногие сочувствующие, вроде меня, растерянно гадают — отчего такой «хейт-парад»?! Одни пишут, что от общей отсталости экологического сознания в России. Другие считают это следствием полного бесправия «людей с особенностями» (детей в первую очередь) в государстве, где они обречены на «спецусловия» и изгойство. Бесспорно, и то, и другое имеет место. Но я назвал бы еще одну причину. Несчастное население страны Путина и Собчак — страны, предельно извращенной и морально прогнившей до самой сердцевины, просто не верит в честные и искренние порывы. Видит во всем куплю/продажу, ложь и корыстный умысел — тот самый циничный пиар. Ну да, у нас только так.

Однако даже три этих факторах не могут полностью обьяснить такого поголовного остервенения образованных россиян — тут есть что-то еще. Что — не знаю, но могу предположить. Возможно, это «будущее». Ведь именно битвой за будущее осенен этот крестовый поход детей — Греты Тунберг и миллионов ее юных последователей. Да, они прогуливают школу ради пикетов и демонстраций, но на фига им математика, если у них отнимают главное — воздух, воду, жизнь! Они еще верят в перемены и хотят драться!! Причем могут победить. ...А у большинства здешних граждан, как я мог заметить, одна мысль о будущем вызывает жестокую изжогу и подсознательную панику.

Артемий Троицкий, «Эхо Москвы»