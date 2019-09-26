Слуцкий пенсионер: Что делать с кастрюлями за $700, я не знаю 15 26.09.2019, 10:52

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Иллюстрационное фото

Мужчина считает, что попал под гипноз во время презентации.

Анатолий Богуш считает, что он стал жертвой агрессивного маркетинга. В прошлом году на одной из презентаций ООО «Иноксия» он заключил договор на приобретение кухонной посуды стоимостью в 1489 рублей и внес задаток в размере 200 рублей, пишет kurjer.info.

Об этом сейчас очень сожалеет. «Вы посмотрите на меня: где я и где эти кастрюли?» - вздыхает он, сидя перед набором блестящей посуды.

Почему вдруг 83-летний пенсионер почувствовал в июне 2018 года такую острую необходимость в приобретении «итальянской высокотехнологичной посуды» производства «Иноксия»? По словам несчастливого владельца кастрюль, он якобы попал под гипноз во время презентации.