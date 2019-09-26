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Саудовский принц признал свою ответственность за убийство журналиста Хашогги

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  • 26.09.2019, 10:59
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Саудовский принц признал свою ответственность за убийство журналиста Хашогги
Принц Мухаммад бин Салман

Мухаммед бин Салман сделал неожиданное заявление во время интервью.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд заявил, что несет ответственность за убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи). По словам принца, убийство журналиста произошло "under his watch" (то есть он должен был за этим наблюдать – НВ), цитирует разговор с принцем журналист Мартин Смит с американского телеканала PBS. Фильм, в который войдет интервью, выйдет в эфир 1 октября, Смит поговорил с принцем во время одной из автогонок, сообщает currenttime.tv.

"Я беру на себя ответственность за произошедшее", – сказал принц, который занимает в Саудовской Аравии второе место в иерархии после короля. Но он продолжает настаивать, что не был осведомлен об операции с Хашогги: по словам принца, в Саудовском королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", и невозможно знать, что делает каждый из них.

Кронпринц также прокомментировал то, что вероятные убийцы журналиста передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на частных бизнес-джетах королевской семьи По его словам, "у чиновников, министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это [пользоваться самолетами королевской семьи]".

Джамаль Хашогги, который ранее неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, погиб в октябре 2018 года, его тело так и не было найдено. Он пошел на прием в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего никто его не видел. Спустя несколько недель власти в Эр-Рияде признали, что Хашогги умер на территории диппредставительства, но отказались рассказывать, как это произошло.

По одной из озвученных версий саудовских властей, журналист якобы умер случайно, в результате потасовки с сотрудниками консульства. Однако турецкие спецслужбы считают, что Хашогги стал жертвой "жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами Саудовской Аравии", а к убийству причастны 11 человек: они улетели из Стамбула домой и не будут выданы следователям. Сенат США ранее также обвинил саудовского принца в организации убийства Хашогги, но это мнение не разделяет президент США Дональд Трамп.


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