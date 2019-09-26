Саудовский принц признал свою ответственность за убийство журналиста Хашогги 4 26.09.2019, 10:59

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Принц Мухаммад бин Салман

Мухаммед бин Салман сделал неожиданное заявление во время интервью.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд заявил, что несет ответственность за убийство в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашогги (Хашкаджи). По словам принца, убийство журналиста произошло "under his watch" (то есть он должен был за этим наблюдать – НВ), цитирует разговор с принцем журналист Мартин Смит с американского телеканала PBS. Фильм, в который войдет интервью, выйдет в эфир 1 октября, Смит поговорил с принцем во время одной из автогонок, сообщает currenttime.tv.

"Я беру на себя ответственность за произошедшее", – сказал принц, который занимает в Саудовской Аравии второе место в иерархии после короля. Но он продолжает настаивать, что не был осведомлен об операции с Хашогги: по словам принца, в Саудовском королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", и невозможно знать, что делает каждый из них.

Кронпринц также прокомментировал то, что вероятные убийцы журналиста передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на частных бизнес-джетах королевской семьи По его словам, "у чиновников, министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это [пользоваться самолетами королевской семьи]".

Джамаль Хашогги, который ранее неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, погиб в октябре 2018 года, его тело так и не было найдено. Он пошел на прием в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего никто его не видел. Спустя несколько недель власти в Эр-Рияде признали, что Хашогги умер на территории диппредставительства, но отказались рассказывать, как это произошло.

По одной из озвученных версий саудовских властей, журналист якобы умер случайно, в результате потасовки с сотрудниками консульства. Однако турецкие спецслужбы считают, что Хашогги стал жертвой "жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершенного должностными лицами Саудовской Аравии", а к убийству причастны 11 человек: они улетели из Стамбула домой и не будут выданы следователям. Сенат США ранее также обвинил саудовского принца в организации убийства Хашогги, но это мнение не разделяет президент США Дональд Трамп.