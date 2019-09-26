Как операторы связи обходят экологическую экспертизу 7 26.09.2019, 11:00

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Иллюстрационное фото

Житель Фаниполя проверил законность размещения башен одного из мобильных операторов.

Об этом он рассказал в письме сайту Сharter97.org.

«Здравствуйте, я живу в городе Фаниполь

Сейчас я вам расскажу, как с помощью подлога документов МТС обходит экологическую экспертизу и ставит свои башни связи, где им заблагорассудится.

Например, в 40 метрах от нашего дома и в 20 от городской гимназии.

Любая станция связи работает на определенной частоте, которая выделяется госрегулятором БелГиЭ еще на стадии предпроектной подготовки. В нашем случае — это 19.5Ггц.

Однако такая частота обязывает МТС провести государственную экологическую экспертизу и общественное обсуждение проекта в обязательном порядке, как ответили нам в ответственном за эту процедуру Министерстве природы.

Эту процедуру МТС решили обойти (мы были бы на 100% против). И в документах частота была заменена на 38Ггц, которая вышеуказанной процедуры не требует. Подлог документов ни одна инстанция не заметила. Cтранно, правда?

А мы заметили. И обратились в Госстройэкспертизу с требованием отозвать их положительное решение по проекту. Обратились мы 09.07.2019. Нам отказали, так как 22.07.2019 года МТС подсуетился (после обращения к ним со стороны Госстройэкспертизы) и получил разрешение на использование частоты 38 ГГц.

Но в этом разрешении написано: «Оказание услуг связи запрещено. Только испытательные работы». То есть это формальное разрешение, взятое, чтобы прикрыть «косяк» в документах. По закону Госстройэкспертиза должна была сделать запрос в БелГиЭ или по адресу проектировщика, но они обратились в МТС. Почему?!

Госэкпертиза то ли не прочитала разрешение, то ли не захотела прочитать, но не заметила, что оно получено минимум на год позже, чем следовало, что является грубым нарушением закона. А нам ответила, что все в порядке!!!

Не было прочитано это разрешение и министерством связи, профильное, кстати, ведомство, их — сплошная нестыковка дат и документов.

Получается, что выбираем удобное место, подменяем документы, их все рано никто не читает (кроме нас, жильцов дома и родителей учащихся гимназии), и строим что хотим, где хотим, как хотим. Схема отработана давно. Таких башен только в нашем районе мы «накопали» уже три. И в Минском районе несколько. Страшно подумать, сколько их по республике.

Итак, по закону, на частоте 19ГГц станция не может работать, т.к. нет экологической экспертизы. На 38ГГц также не может, ибо эта частота занята военными. Разрешения им никто не даст. Однако она работает стопроцентно на 19Ггц и всем плевать. Кроме нас. Но нас никто не слышит.

По такому принципу башню можно поставить хоть у нас на голове!», — рассказал читатель Сharter97.org.