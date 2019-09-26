Растущая экономика Литвы привлекает рабочих из-за границы 26.09.2019, 11:03

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19% из них — белорусы.

Экономика в Литве растет, работодатели говорят о нехватке работников, однако уровень безработицы растет. В числе причин такого явления указывают и увеличенное пособие по безработице, и иммиграция из третьих стран. Однако последний фактор мог коснуться только определенных секторов.

По данным за июль 2019 года, уровень безработицы в Литве составляет 6,4%, это на 0,1% больше среднего по ЕС. В передаче DELFI эксперт Литовского института свободного рынка (ЛИСР) Индре Гените-Пикчене и глава Института исследования рынка труда профессор Богуслав Гружевский подчеркнули, что сейчас ситуация неплохая.

"В принципе уровень безработицы невысокий. И особенно тут паниковать нет причины, но тенденция неблагоприятная, поскольку экономика растет быстрее, чем прогнозировалось, и при таких условиях рост безработицы должен вызывать беспокойство, тем более, что, по данным "Содры", в первой половине этого года на выплату пособий по безработице ушло на 13% больше, чем в прошлом году. Если у нас такие проблемы во время экономического роста, то надо задуматься, что будет, если экономическое лето закончится и ситуация ухудшится", – сказала Гените-Пикчене.

"Нет оснований для негативной оценки перемен на рынке труда. С одной стороны – рост безработицы небольшой, с другой – рынок непостоянен, постоянно наблюдаются колебания.

Я посмотрел, как меняется положение в последние месяцы - июль и август, тенденции положительные. Если взять статистику тех, кто ищет работу, то почти на всей территории страны количество зарегистрированных в Службе занятости людей сократилось. В среднем по Литве речь идет, если брать август, о 5000 человек. Это один показатель, влияющий на результаты.

Другой поток - те, кто трудоустраивается, покидает Службу занятости. Если оценивать всю Литву, даже такие малопривлекательные округа, как Мариямпольский, Таурагский, Тельшяйский, то везде трудоустроилось больше людей. Возникает вопрос – откуда рост безработицы? Оттуда, что, несмотря на приход меньшего числа безработных, несмотря на рост трудоустройства во всех округах, но разница, если сравнивать с июнем-маем, больше, и если сравнить перемены, мы видим небольшой рост.

Есть основания полагать, что чувствительные места показывают, что так хорошо уже не будет. Это строительный сектор, отдельные отрасли промышленности", – указал Гружевский.

Что касается причин роста безработицы, он упомянул снижение вовлечения в средства политики рынка труда и отметил трудоустройство людей старшего возраста.

"Эта сфера меньше финансируется (средства активной политики рынка труда – DELFI), и я хотел бы обратить внимание на то, что если по побуждению президента и согласию премьера готовят план благосостояния, то хотелось бы, чтобы в нем имели место активные действия. Деньги для пенсионеров и инвалидов – важно, но надо смотреть, как побудить тех, кто может, вернуться на рынок труда.

В будущем будет определенная тенденция, вырастет вовлечение людей старшего возраста на рынок. В Литве недостаточно толерантны к людям старшего возраста, не понимают их ценности. Мы наблюдаем тенденцию, при которой количество людей старшего возраста (55 и старше) растет, поскольку в обществе в целом таких людей больше. Это тоже информация для работодателей, чтобы думали, смотрели", – сказал профессор.

Экономист Гените-Пикчене указала, что есть проблемы и с квалификацией людей. Например, человек остается без работы, но его квалификация не отвечает требованиям работодателя.

"Появляется структурный сегмент безработицы: работники не умеют переквалифицироваться, не подходит сама система переквалификации, недостаточно инструментов в сфере образования, и естественно, что такой человек не может себя реализовать на рынке труда. Это проблемы, на которые надо реагировать", – сказала она.

Но другая причина – иммигранты из третьих стран. По словам Гружевского, пока это реакция на потребности рынка.

"Служба занятости фиксирует, что из 4500 разрешений, выданных в первом полугодии, 63% получили украинцы, около 19% – белорусы, 3% – россияне, еще немного – жители Кавказа и т.д. Специальности соответствуют тем, представителей которых в Литве не хватает.

Что касается соотношения числа рабочих мест с количеством представителей профессии, которые ищут работу. В первом полугодии было 3800 вакансий для поваров, а безработных поваров было 1300. И по данным видно, что доминируют повара в числе этих 4500 иммигрантов. Другая группа – каменщики, потребность в них также выше, чем количество ищущих работу", – сказал профессор.

Однако, по его словам, в некоторых секторах влияние эмигрантов отрицательное. Например, это касается водителей большегрузных машин. Приезжие соглашаются на работу в тех условиях, какие им предлагают, поэтому литовцы не могут договориться об улучшении условий.

"В числе безработных водителей больше. С другой стороны, есть свободные места и в транспортном секторе", – сказал Гружевский, заметив, что в будущем в этой сфере надо создавать больше хороших рабочих мест.

"Нехорошо, что литовцы конкурируют с дешевой рабочей силой. Хотелось бы, чтобы в будущем таких мест стало меньше, чтобы рабочих мест таких стало больше, чтобы не было конкуренции с иностранцами за рабочие места, не требующие высокой квалификации", – сказал профессор.

Он напомнил, что Литва все меньше привлекает даже тех же украинцев, поскольку границы открыла Германия, Польша. Конечно, по его мнению, украинцы должны себя хорошо чувствовать, но и о литовцах не надо забывать.

По данным Департамента статистики, самый высокий уровень безработицы был среди мужчин 15–24 лет (13,9%).

Гените-Пикчене сказала, что иммигранты работают в секторе строительства и транспорта, где доминируют мужчины.

"Транспортный, строительный секторы... В этих секторах больше работают мужчины, и эта конкуренция, видимо, выше. (…) Чего Литве не хватает, так это эффективности на рынке труда, и это понимание, что работник должен получить работу, если его вытесняют, то ее уже нет, не подходит, поскольку система переквалификации в таком случае должна быть эффективнее, больше отвечать спросу на рынке труда, сам человек должен инвестировать в себя, учиться всю жизнь, а в Литве это непопулярно.

Литва скоро не сможет конкурировать с этикеткой дешевой рабочей силы, расходы на труд растут на 10% в год. Конечно, таких сфер, где все строится на дешевой рабочей силе, станет меньше. Мы, как страна с замкнутой экономикой, должны будем конкурировать с помощью своих других достоинств, поэтому естественно, что произойдет структурный перелом: в системе образования, в гибкости системы переквалификации", – сказала Гените-Пикчене.

По ее словам, иммигранты создают ВВП в Литве, помогают работать и сохранять конкуренцию нашим компаниям.

"Если иметь в виду, что Литва после кризиса лишилась больше 10% популяции эта эмиграция была больным местом Литвы в последнее время, и тут мы умудрились перевернуть все с ног на голову и стать местом притяжения иммигрантов, привлечь больше людей, чем уезжает, вдруг это обернулось вредом для нас, что касается экономики. Я с этим не согласна. Такой обескровленный рынок как у нас восприимчив к рабочей силе, нам, литовцам, с нашими культурными знаниями, обычаями, хорошим владением языком, легко конкурировать с приезжими, у которых нет этих достоинств", – считает экономист.

По данным "Содры", в первом полугодии 2019 г. в Литве выплатили на 13% больше пособий по безработице: почти 100 млн. евро, это на 11,6 млн. евро больше, чем за тот же период прошлого года.

Сообщалось, что это может быть результатом продления сроков выплаты пособия до 9 месяцев (раньше 6).

Гружевский считает это положительным моментом, ведь у человека появляется больше времени на поиски работы.

Он заметил, что число получателей пособий может увеличиться, поскольку близится зима, а на рынок труда влияет сезонность.

Гените-Пикчене заметила, что важно следить за инициативами в сфере необлагаемого налогами минимума (ННМ). Увеличат ли его на столько, на сколько обещали.

"Чтобы побудить работать людей с небольшими зарплатами, необходимо повышать ННМ", – сказала она.