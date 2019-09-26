Ученые обнаружили в Антарктиде ярко-красный водопад 2 26.09.2019, 11:06

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Это лишь одна из немногих тайн загадочного материка.

Континент настолько велик, что иногда кажется, что его только начинают изучать. Однако именно здесь собраны самые интересные находки, которые способны перевернуть представление об устройстве мира, сообщает lenta.ua.

Несмотря на огромное количество льда, Антарктида является пустыней. Здесь свирепствуют сильные ветры и бураны. В Антарктиде приметно четыре тысячи километров не покрыты льдом – эти территории называются сухими долинами. По мнению ученых, это самые суровые пустыни в мире, так как за два миллиона лет здесь ни разу не было снега и дождей.

Еще одно странное природное явление обнаружено в Антарктиде — кровавый водопад. На самом деле никакой там крови нет. Дело том, что 5 млн лет назад поднялся уровень Мирового океана, и восточная Антарктида оказалась затоплена. Образовалось соленое озеро, покрытое ледниками. Это озеро в три раза солонее морской воды. Вода под ледником Тейлора питает так называемый кровавый водопад. Контакт соленой воды с воздухом окисляет железо, находящееся в озере, что и создает впечатление «кровавого» водопада.