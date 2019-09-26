Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым 8 26.09.2019, 11:28

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Фото: Reuters

Аннексированный полуостров стал одной из тем разговора президентов Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский провел первые переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры прошли на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На разговор Трампа и Зеленского было отведено 45 минут. Президенты поговорили перед журналистами и перешли к переговорам за закрытыми дверями. По результатам переговоров Зеленский выступил перед журналистами, сообщает unian.net.

Трамп также заявил, что во времена президента Барака Обамы реакция на захват Россией Крыма была ненадлежащей. "Это было во время администрации Обамы, когда вы потеряли Крым, и я не думаю, что это то, что должно было произойти, но это случилось давно, и этим вопросом занимались ненадлежащим образом", - заявил Трамп.

Зеленский заявил, что Трамп во время встречи пообещал ему помочь в возвращении аннексированного Крыма. По словам Зеленского, он рассказал Трампу о том, «какое красивое место Крым» и «какая это большая красивая часть нашей страны». Зеленский отметил, что неоднократно обращался к США по поводу приобщения к решению конфликта на Донбассе.