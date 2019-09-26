Директор больницы в Литве: У нас терапевты зарабатывают около 2000 евро в месяц 26.09.2019, 11:49

В Литве врачи консультируют и выписывают рецепты даже по телефону.

Попасть на экскурсию в клинику Вильнюса для журналиста из Беларуси не составило большого труда, пишет Татьяна Гусева для «Салідарнасцi».

Несколько звонков — и ты получаешь телефон сотрудницы, которая отвечает за связи с прессой и договаривается об интервью с врачами и руководством клиники.

Вильнюсская городская клиническая больница расположена на улице Antakalnio,57, Здание было построено более 50 лет назад

В назначенное время приезжаю в клинику и оказывается, что в это же время сюда прибыла помощница президента Литвы. Ну, думаю, накрылись мои интервью. Но все оказалось иначе: у меня не спросили журналистское удостоверение, не повели на личный досмотр, ни одно интервью не отменилось. Помощница президента и белорусская журналистка ходили по отделениям в одно и то же время, а клиника работала в обычном режиме.

— Как вы готовились к визиту помощника президента? — спрашиваю директора Вильнюсской городской клинической больницы в Антакальнисе, доктора Наримантаса Маркявичюса.

Наримантас Маркявичюс, директор Вильнюсской городской клинической больницы. В его кабинете не висит портрет президента, как это принято в кабинетах руководства белорусских больниц. На стене над рабочим столом — герб Литвы

— Никак, — улыбается он. — У нас новый президент, работает два месяца. (Интервью состоялось в конце августа — С.). Его помощница приехала посмотреть, как мы работаем. Расспросила, что думают врачи о готовящейся реформе в здравоохранении.

— Реформу начали готовить еще при Дале Грибаускайте?

— Эту реформу инициировал не президент, а министр здравоохранения. На здравоохранение выделяются большие деньги, но они расходятся не экономично. В Литве очень много маленьких районных больниц, а люди для лечения едут в большие центры. По рекомендациям Евросоюза надо усиливать первичное звено (семейные врачи и т.д.) и уменьшать стационарное.

В нашей стране, по сравнению с другими странами Европы, больше всего стационарных коек на тысячу населения.

Реформу представили в Сейме, но пока шли выборы (президентские и в самоуправление), ее приостановили. Во время избирательных кампаний никто больших реформ не делает, чтобы не было проблем.

У вас попроще, у нас потяжелее. (Улыбается). Я знаю вашу систему и знаком со многими врачами. Три года назад я побывал в больнице президента Беларуси (очень хорошая больница). Мы ходили, и там все стояли как в армии.

— Общалась с литовцами на фермерском рынке, они жалуются: если ты заболел, то можешь сразу умирать — к врачу не попадешь.

— А в Беларуси как? Легко записаться к врачу?

— По моему опыту, легко попасть на прием к терапевту. К узким специалистам, бывает, нужно записываться за несколько месяцев.

— А у нас и к терапевту не попадешь быстро. Сейчас работает закон, согласно которому жители, имеющие социальную страховку, должны сначала попасть к семейному врачу (у вас это терапевт).

Хороший семейный врач проводит гинекологический и первичный хирургический осмотры, делает УЗИ. Молодые врачи, которые окончили университет 5-6 лет назад, все это умеют, многое делают сами и не нагружают других специалистов, отправляют к ним в случае необходимости.

К семейному врачу можно попасть за семь дней. Когда эпидемии и грипп, этот срок может увеличиться до девяти дней. Летом попасть к врачу можно быстрее. Если у человека температура под сорок, и ему очень плохо, он попадет к врачу в тот же день. Во второй раз его примут через неделю после того, как назначено лечение. В каждой поликлинике есть экстренные талоны.

Дольше всего ждут те, кто записывается на плановый прием. Очередь делается для плановых визитов: кому нужна справка или обследование.

Если ты пришел к семейному врачу, а он тебя направляет к кардиологу или неврологу, вот тогда ты можешь ждать до двух месяцев. Обычно месяц-полтора. Если экстренная ситуация, у пациента плохо с сердцем, то через минуту он будет в приемном отделении, где его осмотрят кардиолог и хирург.

Если ты хочешь попасть к врачу, тебе не надо никуда звонить, открыл сайт поликлиники и записался. С прошлого года семейные врачи консультируют пациентов и по телефону: 3-4 консультации в день.

— А если пациенту нужно выписать лекарство?

— Это также можно сделать по телефону. Все рецепты электронные, бумажные мы даже в стационаре не даем.

В аптеке показываешь ID и тебе дают лекарства. Эта система работает с 2017 года. Министерство здравоохранения проверяет врачей, кто из них не выписывает электронные рецепты.

После выписки из отделения эпикриз на руки не выдается, его посылают в центральную систему, и при обращении пациента любой врач сможет ознакомиться с его диагнозом, результатами анализов и обследований. И сам пациент может зайти в систему и распечатать эпикриз.

В Европе действует закон защиты персональных данных. Данные пациента могут посмотреть только он сам и его лечащий врач. Подключиться к системе можешь только со своим ID-кодом.

Этот компьютер Apple в Вильнюсской больнице использовали еще в 1986-м. Теперь он хранится как экспонат в больничном музее

— Если пациенту не нравится его семейный врач, он может его поменять?

— Пишете на сайт поликлиники или обращаетесь в регистратуру — за пять минут все решается.

— Зарплата врача зависит от количества пациентов?

— По рекомендациям министра на участке у семейного врача должно быть полторы тысячи пациентов. Люди старше 65 лет и дети до трех лет оплачиваются лучше, потому что они чаще обращаются к врачу.

Семейные врачи, которые хорошо работают, зарабатывают около 2000 евро в месяц. Также они получают надбавки к зарплате, если выполняют государственные программы по диагностике раковых болезней.

Женщинам делают анализы на онкоцитологию — бесплатно, мужчинам — обследование с целью раннего выявления рака предстательной железы. Все эти анализы для пациентов проводятся за счет бюджетных средств.

Если врач диагностировал 1 или 2-ю стадию ракового заболевания, ему также полагается доплата.

Так выглядит приемное отделение больницы, куда привозят пациентов на «скорой» или люди приезжают сами

— В Литве, как в Беларуси, существует проблема оттока кадров. Как ее решаете?

— Невозможно решить эту проблему. Во всем мире все ищут где лучше.

У нас нет обязательного распределения, как в Беларуси. В Европе свободный рынок, и после окончания вуза ты можешь ехать куда хочешь.

В Литве два вуза, которые выпускают врачей: в Каунасе и Вильнюсе. Каждый год они выпускают около 300 специалистов. Около 30 % уезжают из страны. Больше всего — в Германию и Великобританию. Плохо, что нас покидают лучшие специалисты.

Литовские врачи уезжают, а к нам приезжают работать медики из Беларуси, Украины, Азербайджана. Для того, чтобы работать у нас, надо сдать экзамен на знание литовского языка.

— Сколько времени выделяется врачу на прием пациента?

— Есть стандарты Минздрава — 15 минут на пациента. Электронная система организована так, что сотрудники министерства могут посмотреть, как любой врач работает, сколько пациентов принял врач за смену.

— В Беларуси есть категория пациентов «мне только спросить». А у вас?

— В Литве к врачу сразу не попадешь. Сначала ты заходишь кабинет, где сидит медсестра. Она работает с двумя врачами. Объясняешь, зачем пришел и что тебе нужно. Тогда она пускает к врачу или нет. «Извините, я только спросить», не получится.

— В Беларуси был министр здравоохранения, который обещал ликвидировать очереди. Какие обещания дает ваш глава Минздрава?

— Они бы не были политиками, если бы не давали обещания, но никто не обещает, что очередей не будет. Они просто говорят, что этими очередями надо управлять, чтобы те, кому надо срочно попасть попали к врачу, а те, кто может подождать, долго не ждали.

Сейчас в Литве тестируется электронная систем. Человек, которому нужно попасть на прием к врачу, подключившись к ней, видит, какая запись на прием к специалистам по всей стране. Если ты живешь в Вильнюсе и в твоей поликлинике в Каролинишкес надо ждать три месяца, чтобы попасть к кардиологу, а в Антакальнисе тебя могут принять через неделю, ты можешь записаться раньше.

Эта система будет работать с нового года.

— В Литве развит медицинский туризм?

— Да, в сфере акушерства и гинекологии и пластической хирургии. В Литве она недорогая. В частных клиниках 80 % клиентов — иностранцы. Знаете, почему к нам приезжают рожать белоруски?

— На нашем сайте публиковалась серия материалов о белорусских роддомах. Женщины говорят о том, что не соблюдают права пациентов, об акушерской агрессии, о том, что нет возможности рожать с партнером. Мне также было отказано в партнерских родах.

— Мы общались с послом Беларуси в Литве. Он был у нас в клинике. Мы ходили по больнице, он спрашивал белорусок, почему они приехали сюда рожать. Они чуть-чуть поругались. Женщины говорили послу, что в нашей клинике есть палаты, в которых можно находиться с мужем и ребенком. И я подумал: неужели в Беларуси нельзя, чтобы ребенок был в палате с мамой?

— Можно быть с ребенком, но не с мужем. За исключением платных палат, которые есть далеко не во всех роддомах. В палате, где я лежала после родов, было три мамы и трое малышей.

— И что, папы стояли за окном? Я в фильме такое видел! (Смеется).

— Так и было. Через окошко общались. В небольших городах не практикуются партнерские роды — нет условий. В Минске можно рожать с мужем, но для этого он должен пройти платные курсы по подготовке к партнерским родам.

— О, на этом можно бизнес делать. Идея! (Смеется).