Тренер из Минска: Верховая езда помогает похудеть всего за 20 минут занятий 1 26.09.2019, 12:20

Катание на лошадях поможет быстро привести себя в форму и получить положительные эмоции.

— Конный спорт — это тренировка для людей любого возраста, — рассказывает tut.by тренер Екатерина Островская. — Первое, что он дает, — положительные эмоции. А эндорфины сами по себе ускоряют метаболизм и таким образом приносят пользу организму.

Улучшается и психическое здоровье человека. Не зря иппотерапию используют в работе с детками, у которых есть синдром Дауна или ДЦП. Она улучшает психоэмоциональное состояние и повышает уровень самооценки. Так как во время занятия уходит ощущение того, что человек болен и слаб. Верховая езда поможет справиться и с депрессией, потому что лошади умеют снимать напряжение.

Если хотите привести себя в форму с удовольствием и достаточно быстро, также выбирайте конный спорт. Во время тренировки у вас задействованы все группы мышц. Плюс хорошо прорабатываются внутренние мышцы верхней поверхности бедра. Вы сжигаете много калорий, но при этом проводите тренировку в кайф для себя.

Конный спорт подходит и для тех, у кого есть проблемы с координацией. Да и если вам просто стало скучно и захотелось чего-то нового — выбирайте верховую езду.

Количество занятий и их продолжительность зависит от степени подготовленности человека и его целей. Если хотите привести себя в форму и научиться каким-то азам, то 2−3 раза в неделю по 20 минут будет достаточно.

Я понимаю, что сейчас мода на здоровый образ жизни. Но человеку никто не может подсказать, что для него будет лучше, кроме его собственных ощущений. Интуитивное питание и интуитивные тренировки для меня сейчас, наверное, № 1 в ведении здорового образа жизни. Не нужно поддаваться моде и участвовать в полумарафоне или переплывать Босфор, если ты никогда этого не делал раньше.

Hужно не следовать моде, а выбирать активность под себя. Главное, чтобы она была хотя бы три раза в неделю. И неважно, что это будет: бассейн, верховая езда, тренировка на свежем воздухе или танцы. Можно даже завести активную собаку и выгуливать ее 45−50 минут быстрым шагом, чтобы получить ту нагрузку и эффект, которые нужны для достижения поставленной цели (улыбается).