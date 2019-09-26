Правительство РФ готовится к резкому падению цен на газ 2 26.09.2019, 12:30

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Такой сценарий заложен в бюджет.

Российской экономике в ближайшие три года придется пережить заметное снижение доходов от экспорта газа, считает Минфин РФ.

В проект бюджета на 2020-22 гг ведомство заложило падение средней стоимости газа на внешних рынках почти на 20%, сообщает finanz.ru.

Если в прошлом году газ удавалось продавать по 222,8 доллара за тысячу кубометров, то уже в этом цены закрепятся ниже 200 долларов, а к 2022 году упадут до минимумов с середины 2000х.

Прогноз на 2020 год Минфин снизил с 210,1 до 183,7 доллара за тысячу кубов, на 2021-й - до 184,4 доллара, а на 2022-й - до 179,1 доллара.

Если объемы экспорта останутся стабильным (около 200 млрд кубометров в год), потеря каждого пятого доллара экспортной выручки в сумме обойдется российской экономике в 26,7 млрд долларов недополученных доходов.

Спотовые цены на газ в Европе рухнули в начале 2019 года на фоне наплыва СПГ из Катара, Нигерии США: если летом-2018 газ с немедленной поставкой стоил 250 долларов за тысячу кубов, то сейчас - меньше 115 долларов.

Но «Газпрому» удается продавать газ дороже: у него лишь 30% контрактов привязаны к котировкам газовых хабов, причем учитывается не спотовый рынок, а цены на месяц вперед и более, которые значительно выше, отмечают аналитики «Атона».

По итогам года средняя цена газа «Газпрома» превысит 200 долларов, прогнозируют они, добавляя, впрочем, что это не отменяет других проблем: запрет использовать более 50% трубопровода OPAL вынудит «Газпром» сократить прокачку по «Северному потоку-1», тогда как вторая нитка «потока» до сих пор не получила разрешения на стройку от правительства Дании.

Мировой рынок газа переживает наплыв предложения и избыток поставок даже больше, чем тот, что обвалил цены на нефть в 2014 году: сланцевые добытчики в США «качают столько, что ни внутренний, ни внешний рынок переварить этот объем не могут», отмечает исполнительный директор IHS Markit Сэм Эндрюс.

В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, цены на газ в США рухнут до минимумов с 1970х (меньше 2 долларов за миллион британских тепловых единиц), предупреждает он. И по мере того, как строятся все новые экспортные терминалы, в сжиженном виде это топливо будет уходить на экспорт.

За первую половину 2019 года продажи «Газпрома» просели на всех внешних рынках: экспорт в Европу сократился на 8,9%, в страны бывшего СССР - на 7,2%.

Из крупных клиентов существенно увеличили закупки лишь Венгрия, Австрия и Чехия. Обвальное сокращение поставок было зафиксировано в Турции, которая отказалась от трети объемов российского газа после того, как заработал Южный газовый коридор из Азербайджана. За 6 месяцев в Турцию было продано 8,1 млрд кубометров против 12,7 млрд год назад.

Второй квартал «Газпром» завершил с кассовым разрывом на 55 млрд рублей. В сентябре компания в 2,4 раза увеличила план по займам на рынке - с 298 млрд до 725 млрд рублей.