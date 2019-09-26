закрыть
26 сентября 2019, четверг, 13:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Лукашенко: Я закоренелый советский человек

31
  • 26.09.2019, 12:41
  • 2,808
Лукашенко: Я закоренелый советский человек

Диктатор заявил, что дружить против России не будет.

Лукашенко заявил БелТА, что в белорусско-российском сотрудничестве есть сильная взаимосвязь. Так, Беларусь импортирует из России ряд жизненно необходимых товаров, в первую очередь углеводороды, присутствуют сильные кооперационные связи.

"Я закоренелый советский человек и историк. Очень хорошо знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе. Как Украина-Беларусь, а еще больше - Россия-Беларусь на уровне семейных, межгосударственных отношений. Куда ни кинь, везде теснейшие связи", - сказал Лукашенко.

"Мы провели референдум в стране о взаимоотношениях России и Беларуси. У нас нет границ. Бывают на пересечении административной границы проблемы с поставками наших товаров в Россию. Всегда непросто. Это не только уровень межгосударственных отношений, а та степень коррупции, которая присуща чиновникам в России. Я об этом откровенно говорю президенту России, с которым мы очень дружны", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что у него вообще нет никаких проблем в отношениях с российским коллегой: "У нас очень добрые отношения. Хотя хватает и других проблем, которые надо решать".


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь