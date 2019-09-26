Лукашенко: Я закоренелый советский человек 31 26.09.2019, 12:41

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Диктатор заявил, что дружить против России не будет.

Лукашенко заявил БелТА, что в белорусско-российском сотрудничестве есть сильная взаимосвязь. Так, Беларусь импортирует из России ряд жизненно необходимых товаров, в первую очередь углеводороды, присутствуют сильные кооперационные связи.

"Я закоренелый советский человек и историк. Очень хорошо знаю историю наших взаимоотношений. Мы всегда были вместе. Как Украина-Беларусь, а еще больше - Россия-Беларусь на уровне семейных, межгосударственных отношений. Куда ни кинь, везде теснейшие связи", - сказал Лукашенко.

"Мы провели референдум в стране о взаимоотношениях России и Беларуси. У нас нет границ. Бывают на пересечении административной границы проблемы с поставками наших товаров в Россию. Всегда непросто. Это не только уровень межгосударственных отношений, а та степень коррупции, которая присуща чиновникам в России. Я об этом откровенно говорю президенту России, с которым мы очень дружны", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что у него вообще нет никаких проблем в отношениях с российским коллегой: "У нас очень добрые отношения. Хотя хватает и других проблем, которые надо решать".