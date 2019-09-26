Вайдас Сальджюнас: Мы сейчас — как Минас Тирит, крепость светлых сил 26.09.2019, 13:01

Вайдас Сальджюнас

Фото: DELFI

В Литве появится почти тысяча американских военных для сдерживания «Мордора».

500 американских военнослужащих, 30 танков Абрам и 25 боевых машин пехоты Брэдли появится в Литве. Американские военные останутся на полгода. Что это означает для Литвы, как изменится расклад сил и что сделает Кремль? Корреспондент Charter97.org поговорил с Вайдасом Сальджюнасом, военным обозревателем из Литвы.

- Как вы оцениваете то, что в Литве в течение полугода будет находиться батальон американских вооруженных сил?

- Хорошо, эту новость мы в Литве ждали два последних года. С другой стороны, рассудительный скептик может задать вопрос – поему именно сейчас? Что такое произошло, что батальон американских вооруженных сил прибывает именно сейчас?

- Таким происшествием может быть договор, который подписали премьер Российской Федерации и его белорусский коллега, о дальнейшей интеграции этих стран?

- На мой взгляд, это скорее совпадение, чем наоборот, даже если учитывать более глубокую интеграцию Беларуси с Россией, потому что как один, так и и второй процессы планировались в течении длительного периода времени, а каких-то существенных изменений на местах еще не произошло.

- В будущем стоит ожидать появления более крупных соединений американской армии в Литве или в Польше?

В Польше - да, потому что это согласовано на высоком уровне и рассчитано на много, много лет вперед. Усиление присутствия военных США в Польше может остановить лишь вмешательство самого президента Соединенных Штатов Америки – Дональда Трампа. Что же касается Литвы, то я не думаю, что у нас появится больше американских военнослужащих – разве что если дойдет дело до серьезного кризиса.

- Появление батальона пехоты американской армии и более чем 30 танков Абрамс, меняет расклад сил в нашем регионе?

- Не особо, но появление этого батальона это очередной ход на шахматной доске, точно такой же, ход каким являются дополнительные части вооруженных сил Российской Федерации в Калининграде или возможно в будущем на территории Беларуси. На самом деле, речь идет скорее об укреплении психологического состояния, преимуществах учений с американцами, возможности работать с бронетехникой, знакомстве самих американцев с дружественной им страной - областью, которую, возможно им придется защищать, нежели об изменении баланса сил в регионе.

- Россия в последнее время утверждает, что сокращает расходы на военный бюджет. Это означает что Кремль наконец занялся внутренней политикой и отказался от планов экспансии и угроз Литве?

Россия проводит свою собственную как внутренняя, так и внешнюю политику, здесь нет ничего странного. Как и не должно быть иллюзий что одна перевешивает другую, как иногда считают на Западе.

Со внутренней политикой у Кремля, как всегда, много проблем с обострениями (протесты, общее недовольство).

Внешняя политика России остается не только воинствующей, но и агрессивной (крах Договора о РСМД, реакция на поддержку Западом стран Балтии по вопросу пакта Риббентропа-Молотова или Украины).

Кремль продолжает интенсивно работать на дипломатических и любых других фронтах, о чем, например, свидетельствуют усилия Франции насчет перезагрузки отношений с Москвой.

С другой стороны, несмотря на официально более низкий оборонный бюджет (в действительности возможно, что более высокий) и неудачи в испытаниях новых видов вооружение в российских войсках, они продолжают укреплять свои возможности в качественном отношении. Поэтому нет оснований полагать, что Россия более не является угрозой Литве.

Она был и продолжает оставаться постоянной и стабильной угрозой, такой, как в книге «Властелин Колец» для Минас Тирита, крепости светлых сил, оставался Мордор.