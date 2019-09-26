закрыть
26 сентября 2019, четверг, 13:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Вайдас Сальджюнас: Мы сейчас — как Минас Тирит, крепость светлых сил

  • 26.09.2019, 13:01
Вайдас Сальджюнас: Мы сейчас — как Минас Тирит, крепость светлых сил
Вайдас Сальджюнас
Фото: DELFI

В Литве появится почти тысяча американских военных для сдерживания «Мордора».

500 американских военнослужащих, 30 танков Абрам и 25 боевых машин пехоты Брэдли появится в Литве. Американские военные останутся на полгода. Что это означает для Литвы, как изменится расклад сил и что сделает Кремль? Корреспондент Charter97.org поговорил с Вайдасом Сальджюнасом, военным обозревателем из Литвы.

- Как вы оцениваете то, что в Литве в течение полугода будет находиться батальон американских вооруженных сил?

- Хорошо, эту новость мы в Литве ждали два последних года. С другой стороны, рассудительный скептик может задать вопрос – поему именно сейчас? Что такое произошло, что батальон американских вооруженных сил прибывает именно сейчас?

- Таким происшествием может быть договор, который подписали премьер Российской Федерации и его белорусский коллега, о дальнейшей интеграции этих стран?

- На мой взгляд, это скорее совпадение, чем наоборот, даже если учитывать более глубокую интеграцию Беларуси с Россией, потому что как один, так и и второй процессы планировались в течении длительного периода времени, а каких-то существенных изменений на местах еще не произошло.

- В будущем стоит ожидать появления более крупных соединений американской армии в Литве или в Польше?

В Польше - да, потому что это согласовано на высоком уровне и рассчитано на много, много лет вперед. Усиление присутствия военных США в Польше может остановить лишь вмешательство самого президента Соединенных Штатов Америки – Дональда Трампа. Что же касается Литвы, то я не думаю, что у нас появится больше американских военнослужащих – разве что если дойдет дело до серьезного кризиса.

- Появление батальона пехоты американской армии и более чем 30 танков Абрамс, меняет расклад сил в нашем регионе?

- Не особо, но появление этого батальона это очередной ход на шахматной доске, точно такой же, ход каким являются дополнительные части вооруженных сил Российской Федерации в Калининграде или возможно в будущем на территории Беларуси. На самом деле, речь идет скорее об укреплении психологического состояния, преимуществах учений с американцами, возможности работать с бронетехникой, знакомстве самих американцев с дружественной им страной - областью, которую, возможно им придется защищать, нежели об изменении баланса сил в регионе.

- Россия в последнее время утверждает, что сокращает расходы на военный бюджет. Это означает что Кремль наконец занялся внутренней политикой и отказался от планов экспансии и угроз Литве?

Россия проводит свою собственную как внутренняя, так и внешнюю политику, здесь нет ничего странного. Как и не должно быть иллюзий что одна перевешивает другую, как иногда считают на Западе.

Со внутренней политикой у Кремля, как всегда, много проблем с обострениями (протесты, общее недовольство).

Внешняя политика России остается не только воинствующей, но и агрессивной (крах Договора о РСМД, реакция на поддержку Западом стран Балтии по вопросу пакта Риббентропа-Молотова или Украины).

Кремль продолжает интенсивно работать на дипломатических и любых других фронтах, о чем, например, свидетельствуют усилия Франции насчет перезагрузки отношений с Москвой.

С другой стороны, несмотря на официально более низкий оборонный бюджет (в действительности возможно, что более высокий) и неудачи в испытаниях новых видов вооружение в российских войсках, они продолжают укреплять свои возможности в качественном отношении. Поэтому нет оснований полагать, что Россия более не является угрозой Литве.

Она был и продолжает оставаться постоянной и стабильной угрозой, такой, как в книге «Властелин Колец» для Минас Тирита, крепости светлых сил, оставался Мордор.


популярное за неделю

Мнение

Он объявил войну белорусским детям
Он объявил войну белорусским детям Ирина Халип
Предатели
Предатели Владимир Некляев
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты
В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты Андрей Санников
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского
Как живут семьи пропавших 20 лет назад Виктора Гончара и Анатолия Красовского Анна Соусь