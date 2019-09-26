Как выглядят крупнейшие дома, построенные в Минске в 2019-м 1 26.09.2019, 13:00

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Хозяева — бизнесмены и топ-чиновник.

Национальное кадастровое агентство опубликовало итоги рынка усадебной недвижимости Минска за первое полугодие 2019 года, в которых сообщило о самых больших по площади коттеджах, введенных в эксплуатацию за этот период. Два из топ-3 домов принадлежат предпринимателям, один — белорусскому топ-чиновнику, пишет tut.by.

Переулок Тепличный, 3

Самый большой введенный в эксплуатацию в первой половине года дом находится в престижном районе Большая Степянка за Нацбиблиотекой. Двухэтажный особняк построен из кирпича и легкобетонных блоков и расположен прямо у лесопарка.

Площадь сооружения — 636 квадратных метров. Оно принадлежит непубличному белорусскому предпринимателю.

Семковская, 6

Второй по площади введенный в эксплуатацию коттедж находится в еще более престижной Веснинке. Двухэтажный особняк построен из кирпича и легкобетонных блоков и расположен прямо напротив водохранилища.

Площадь сооружения — почти 602 квадратных метра. Оно принадлежит белорусскому топ-чиновнику.

Федотова, 31

Третий по площади коттедж находится в Щетовке. Трехэтажный особняк построен из монолитного железобетона и находится в обширном частном секторе.

Площадь сооружения — почти 472 квадратных метра. Оно принадлежит непубличному белорусскому предпринимателю.