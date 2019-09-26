Сгоревший в Норвегии траулер РФ затонул 26.09.2019, 12:51

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Есть угроза взрыва.

Российский траулер, который накануне загорелся в Норвегии, затонул, однако сохраняется угроза его взрыва.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NRK.

В четверг траулер, который загорелся в порту города Тромсе, перевернулся возле причала. На борту траулера является 200 тыс. литров дизельного топлива и бочка с аммиаком.

Представитель полиции Уле Северуд сообщил, что судно лежит на дне.

"Задымление уже не такое интенсивное, но существует угроза загрязнения воды дизельным топливом", - сообщил он. Были приняты меры для предотвращения разлива топлива.

По его словам, портовая и береговая охрана работают на месте из-за угрозы взрыва.

В полиции говорят, что опасность взрыва уменьшилась, поскольку судно остывает, но эвакуация будет продолжаться, пока не будет гарантий полной безопасности.

Движение в радиусе 300 метров вокруг траулера перекрыто. Университетская больница, расположенная рядом, была вынуждена отложить часть операций. Сотрудники закрыли окна, чтобы дым не попал внутрь медучреждения.

Никто из моряков на борту не пострадал. Все 29 человек экипажа были эвакуированы.

По данным пожарной службы, пожар начался из-за сварочных работы в задней части судна. Полиция пока не подтвердила эту информацию.