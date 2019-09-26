Видеохит: Робота научили выполнять акробатические трюки 3 26.09.2019, 13:14

Человекоподобный робот выполняет серию акробатических трюков, кувыркаясь и прыгая.

Ученые компании Boston Dynamics научили робота Atlas акробатическим трюкам. Об этом сообщается в ролике на YouTube-канале компании, пишет korrespondent.net.

На кадрах видно, как человекоподобный робот приседает, кувыркается, демонстрирует “растяжку” в воздухе, встает на руки и разворачивается в полете на 360 градусов.

В конце робот становится ровно и поднимает две руки вверх и немного в стороны, как это делают спортсмены после выполнения программы.

Всего за день ролик собрал почти два миллиона просмотров.

Сообщается, что первые роботы Atlas могли разве что стоять на одной ноге. Инженеры постоянно модернизируют и улучшают их координацию.