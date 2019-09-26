Дейвидас Матулёнис: Калиновский - первый человек, сказавший, что Беларусь должна быть независимой 26.09.2019, 13:28

Дейвидас Матулёнис

Фото: DELFI / Andrius Ufartas

Вице-канцлер правительства Литвы допустил дискуссию о перезахоронении национального героя.

Церемония захоронения останков Кастуся Калиновского назначена на 22 ноября. Пока предполагается, что все мероприятия будут проводиться в Литве. Но поскольку началась дискуссия о перезахоронении героя восстания в Беларуси, этот вопрос может возникнуть на повестке на официальном уровне дня и в Литве, сообщил «Белсату» вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис.

«Если это будет на официальном уровне, то необходима дискуссия в Литве вокруг этого дела, а также и дискуссия в Беларуси. Мы не говорим категорически нет, но этот вопрос пока не поднимается на повестке дня. Надо посмотреть на общественное мнение в Литве и в Беларуси. А мнения неоднозначны. А времени очень мало», — рассказал «Белсату» вице-канцлер правительства Литвы Дейвидас Матулёнис.

Вице-канцлер Литвы отмечает, что дело довольно деликатное, даже с точки зрения церкви, поэтому решение будет принято позже.

«Калиновский – важная фигура, олицетворяющая идею независимости Беларуси. Это первый человек, сказавший, что Беларусь должна быть независимой страной, это личность, которая очень важна для Беларуси», – добавил Дейвидас Матулёнис.

На этой неделе группа белорусских интеллигентов обратилась с открытым письмом к литовским властям с предложением не хоронить идентифицированных останков Константина Калиновского в Литве, а передать их Беларуси.

Кастусь Калиновский был одним из руководителей восстания 1863 – 1864 годов. Издавал с соратниками первую белорусскоязычную газету – «Мужицкая правда». Был схвачен царскими жандармами и казнен через повешение за организацию восстания против царского режима. Расправа произошла 22 марта 1864 года на Лукишской площади в Вильнюсе. Вероятно, Калиновского похоронили на горе Гедимина, где в те времена размещался российский военный гарнизон.

В июле 2017 года во время раскопок на горе Гедимина в Вильнюсе были найдены останки 20 человек. Исследователи Виленского университета пришли к выводу, что с вероятностью в 95% среди них есть и останки Кастуся Калиновского.