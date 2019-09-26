В России правительство засекретило 20% бюджета 26.09.2019, 13:28

Секретные расходы федерального бюджета вырастут в 1,5 раза за три года.

Правительство России в ближайшие три года планирует радикально увеличить секретную часть федерального бюджета, которая, как правило, используется для финансирования силовых структур, пишет finanz.ru.

В 2020 году в режиме максимальной конфиденциальности будет потрачено 3,323 триллиона рублей, следует из проекта закона о бюджете на 2020-22 гг, который Минфин опубликовал на портале правовых актов.

Так, согласно документу, в следующем году суммарный объем расходов заложен на уровне 19,503 триллиона рублей. При этом публично доступная роспись по статьям (приложение 14 к закону), где указаны конкретные направления траты денег, покрывает из этой суммы лишь 16,18 трлн рублей.

Таким образом, в тени останется 17% бюджета, или каждый шестой рубль. По сравнению текущим годом секретные расходы вырастут на 10,6%, или 319 млрд рублей.

В следующие два года теневая часть федерального бюджета будет расти еще быстрее.

В бюджет на 2021 год заложены общие расходы на 20,634 трлн рублей, при этом в открытой и расписанной по статьям части находятся только 16,765 трлн рублей. Таким образом, без публичного отчета правительство может потратить 3,869 триллиона рублей, или 18,7% от расходов.

В 2022-м уже более 20% бюджета будет тратиться в секретном режиме - 4,489 трлн рублей из 21,763 трлн.

В результате за период 2019-22 гг теневой сегмент казны увеличится на 49,4% и станет крупнейшей статьй расходов, обогнав «социальную политику» (4,813 трлн рублей на 2022 год).

С учетом секретных вливаний, по которым кабмин не отчитывается публично, общее финансирование статей «национальная оборона» и «национальная безопасность» может составить в следующем году 5,846 триллиона рублей - на 303 млрд рублей больше, чем в текущем.

На 2021 заложен рост еще на 10,4%, или 610 млрд рублей, а на 2022-й - на дополнительные 689 млрд рублей, или 10,6%.

В результате через три года открытые силовые расходы и секретная часть бюджета будут составлять в сумме 7,145 триллиона рублей, съедая каждый третий рубль расходов.

Это в 2,2 раза больше, чем правительство планирует тратить на поддержку национальной экономики (3,152 трлн рублей на 2022 год), в 7 раз больше расходов на здравоохранение (949 млрд рублей), в 8 раз превышает финансирование образования (877 млрд рублей) и в 16 раз - расходы на охрану окружающей среды (437 млрд рублей).