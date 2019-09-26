Телеканал «112 Украина» лишен цифровых лицензий на вещание
- 26.09.2019, 13:41
Этот украинский канал связывают с «кумом Путина».
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.
Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили на сайте телеканала, который связывают в пророссийской пропагандой. Предполагаемым владельцем канала является кум Путина, пророссийский политик Виктор Медведчук.
В то же время отмечается, что он продолжает вещание через спутник, в кабельных сетях и в интернете.
Официальных подтверждений от регулятора относительно лишении канала лицензии пока не поступало.