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Телеканал «112 Украина» лишен цифровых лицензий на вещание

  • 26.09.2019, 13:41
Телеканал «112 Украина» лишен цифровых лицензий на вещание

Этот украинский канал связывают с «кумом Путина».

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил «112 Украина» цифровых лицензий на вещание.

Об этом в четверг, 26 сентября, сообщили на сайте телеканала, который связывают в пророссийской пропагандой. Предполагаемым владельцем канала является кум Путина, пророссийский политик Виктор Медведчук.

В то же время отмечается, что он продолжает вещание через спутник, в кабельных сетях и в интернете.

Официальных подтверждений от регулятора относительно лишении канала лицензии пока не поступало.


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