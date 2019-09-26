Cенцов об обмене между РФ и Украиной: Путину плевать на этих 35 россиян 4 26.09.2019, 14:02

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Фото: RFE/RL

Глава Кремля пытается представить себя хорошим парнем.

Об этом заявил в интервью "Крым. Реалии", опубликованном 26 сентября, украинский режиссер Олег Сенцов.

"Я не знаю, почему все считают, что я был так важен для него. Путин очень прагматичный человек и я не того полета птица, чтобы он на меня как-то особенно охотился, нет. Просто у многих ощущение так складывается", – сказал Сенцов.

Он добавил, что "это освобождение не было ради этих 35 россиян, Путину на них плевать абсолютно, и на этого бывшего начальника "бригады противовоздушной обороны ДНР" Владимира Цемаха".

"Зачем ему этот Цемах? Он ничего ценного не знал, все в этом убедились, только было раскачивание народной мести, что Цемах – ценный свидетель, на самом деле – нет. Просто сейчас такая ситуация сложилась политическая, что он хочет с Украиной отношения перезагрузить. Новые выборы же были в Европарламент, и Европа немножко от этого всего устала. Он эти тренды чувствует и пытается показать, что он ‒ хороший парень. Все забудем, будем жить дальше, все хорошо… Он сейчас в такой имидж пытается попасть. И обмен – следствие этого всего. Тает снег не потому, что это так, а потому что солнце вышло. Это следствие, а не причина", – добавил Сенцов.