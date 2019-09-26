«Заклятие фараонов»: в Египте решились открыть саркофаги времен Рамсеса II 5 26.09.2019, 14:12

7,699

Ученые отметили, что саркофаги и мумии в хорошем состоянии.

В Египетском музее впервые открыли «проклятые» саркофаги художника Сеннеджема и его жены Юнеферти, которые жили более 3400 тысячи лет назад.

Об этом пишет tsn.ua. Гробницу нашел археолог Гастон Масперо еще в 1886 году и задокументировал.

Саркофаги не открывали из-за опасения повредить мумии и «проклятия фараонов», получившее распространение после того, как была вскрыта гробница Тутанхамона и некоторые умерли при загадочных обстоятельствах. По мнению тех, кто верит в эту легенду, ученые, вскрывающие гробницы и саркофаги, ничем не отличаются от расхитителей могил и должны понести наказание. Позже ученые предположили, что причиной, как минимум, нескольких смертей археологов, участвовавших в раскопках гробницы Тутанхамона, стал грибок, вызвавший тяжелые легочные заболевания.

Саркофаги Сеннеджема и Юнеферти открыли в стерильных условиях, а сами мумии на 20 дней отправили в стерилизатор. Ученые отметили, что саркофаги и мумии в хорошем состоянии.

В декабре их откроют для посетителей музея. Супруги Сеннеджема и Юнеферти были похоронены рядом с гробницей их сына в некрополе Дейр Эль-Медина. Сеннеджем был художником, который жил во времена Рамсеса II и Мережи І. Он украшал гробницы и имел десять детей. Однако в конце жизни Сеннеджем обеднел и был похоронен в деревянном саркофаге по самым дешевым обрядам.