Снижение скорости до 50 км/ч: ГАИ готовит «хитрый» план? 12 26.09.2019, 14:21

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Фото: onliner.by

Скорость могут снизить — но не на всех улицах.

Разговоры о снижении скоростного максимума в городах ходят давно. Сторонники идеи «50 км/ч» приводят в пример страны Европы, где уже давно просчитали временные потери водителей и плюсы в вопросе безопасности. Утверждается: все, что выше, не оставляет шансов незащищенным участникам движения. Недавно в адрес МВД поступила петиция с предложением снизить городской максимум. В министерстве ответили, что такой вариант прорабатывается, сообщает onliner.by.

«В большинстве стран Европейского союза скорость в населенных пунктах ограничена 50 км/ч, — указано в обращении, под которым подписалось более 750 человек. — В Беларуси, согласно пункту 88 ПДД, в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а буксирующим механические транспортные средства — не более 50 км/ч, в жилых и пешеходных зонах, на прилегающих территориях — не более 20 км/ч. Скорость играет резко отрицательную роль при ДТП, повышая как вероятность аварии, так и тяжесть последствий. По данным ВОЗ, увеличение средней скорости автомобиля на 1 км/ч влечет за собой рост числа автокатастроф со смертельным исходом на 4—5%. Кроме того, по нашему мнению, скорость движения транспортного средства усиливает загрязнение окружающей среды и шум, а также неблагоприятно влияет на условия жизни в городских районах».

«В рамках действующей концепции обеспечения безопасности дорожного движения «Добрая дорога» предусмотрен ряд действенных мер, многие из которых ограничивают скорость передвижения пешеходов и пользователей легкого транспорта (велосипедов, самокатов, инвалидных колясок и т. д.), — дополняют составители петиции. — В частности, строительство подземных переходов и заборов вдоль дорог. В результате возникает несправедливая ситуация, когда безопасность дорожного движения обеспечивается главным образом за счет удобства пешеходов, однако самая очевидная и многократно оправдавшая себя в других странах мера — ограничение скорости транспортных средств — в нашей стране игнорируется. Потому просим рассмотреть вопрос о внесении изменения в пункт 88 ПДД с целью ограничения скоростного режима в населенных пунктах до 50 км/ч».

В МВД ответили: «В рамках подготовки изменений в ПДД РБ прорабатывается вопрос об установлении максимальной скорости движения транспортных средств в населенных пунктах не более 50 км/ч».

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Обсуждаемую тему прокомментировал и начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк.

«Обращения идут всегда, и в большей степени люди просят понизить скоростной режим, — цитирует главу Госавтоинспекции информагентство «Минск-Новости». — Сейчас мы анализируем эти обращения и будем думать, что можно сделать. Важно создать такие условия, при которых будет комфортно ехать и безопасно ходить. А безопасность при 50 км/ч гораздо выше, чем при 60 км/ч. Но это не значит, что на всех улицах города мы должны определить отметку в 50 км/ч. Там, где это нужно, будет 60 или 70 км/ч, где возможно, скорость будет повышена до более высоких порогов. Но общая норма, по нашему мнению, должна быть 50 км/ч».