Поход на Кремль продолжает виртуальный шаман 6 26.09.2019, 14:26

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АЛЕКСАНДР ГАБЫШЕВ

ФОТО: ЧИТА.РУ

Россиянам понравилась идея изгнания Путина.

После задержания шамана Александра Габышева в сети появился сайт "ШАМАН.МОСКВА" на котором ведется отчет времени до его прихода в Кремль. Согласно информации на сайте, виртуальный шаман движется со скоростью 100 метров в минуту и до его прибытия в Москву осталось 388 дней и больше 5,5 тысяч километров, сообщает Сибирь.Реалии.

Художник Константин Еременко, который пишет икону шамана, сообщил в фейсбуке, что сейчас "шаманы шаманят" над визуальной частью сайта. Предположительно, его автор - блогер Денис Безызвестных. Он не ответил на вопрос редакции Сибирь.Реалии на момент публикации заметки.

19 сентября Габышева, в марте отправившегося в Москву для проведения "обряда изгнания демона из Путина", задержали на границе Бурятии и Иркутской области по уголовному делу о призывах к экстремизму.

Сразу после задержания Александра Габышева на пути в Кремль "изгонять демона из Путина" жители Якутии опубликовали петицию с требованием прекратить уголовное преследование. По их мнению, дело об экстремизме, заведенное на Габышева, нарушает Конституцию России.

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позднее Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они "даже подружились". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.

Во вторник, 24 сентября, полиция задержала шестерых участников отряда якутского шамана якобы за нарушение правил дорожного движения. Об этом корреспонденту сайта Сибирь.Реалии рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Ранее в Иркутске были задержаны другие четверо спутников шамана, которых подозревали в драке. После того, как они дали пояснения, их из полиции отпустили.

В среду, 25 сентября, утром отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Во вторник вечером к лагерю отряда приехала группа неизвестных в штатском и увезла нескольких членов отряда в отделение полиции ближайшего города Слюдянка. В полиции им заявили, что если отряд не будет распущен, их обвинят в терроризме, а лагерь будет взят штурмом в среду после 7 утра по иркутскому времени. Согласно официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и остальные граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и проведение религиозных обрядов.